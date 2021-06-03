Общество

Участников конкурса «Чистый Псков» отметили благодарственными письмами

Участники номинации «Территория объекта торговли» конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» получили благодарственные письма от администрации города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Заместитель главы администрации города Павел Волков поблагодарил представителей организаций за участие и от имени администрации вручил благодарственные письма. «Спасибо вам, что уже не в первый раз принимаете в наших мероприятиях активное участие. Мы надеемся, что и в дальнейшем будете активны» - отметил Павел Волков.

Представитель ТК ПИК-60 Ирина Анани в свою очередь пожелала проводить побольше таких конкурсов, в которых можно проявить себя. «Это здорово, много людей приняло участие и всегда приятно, когда люди активно реагируют. Спасибо большое администрации, что поводит такие конкурсы» - добавила она.

Конкурс «Чистый Псков» проходил в городе с 1 по 30 апреля. Номинация «Территория объекта торговли» собрала наибольшее количество участников. Победителями номинации стали сотрудники торгового комплекса «Лента-26» (Рижский проспект, 96-б) и коллективы столовой «Скобарь» и бара SCO.BAR.

Напомним, администрация Пскова проводила конкурс «Чистый Псков» совместно с Псковской Лентой Новостей. Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Лучших выбирали читатели ПЛН и экспертная комиссия. Победители получили подарки и сертификат от редакции на бесплатную публикацию, памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и даже от активной семьи псковичей. Одна из организаций-участников конкурса собрала 130 мешков мусора. Конкурс вызвал большой интерес со стороны псковичей и показал, что горожане неравнодушно относятся к своему городу.