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Общество

Правила переноса

19.03.2021 09:35|ПсковКомментариев: 0

Светлая, хрупкая, тоненькая - стоит на берегу Великой, как заколдованная царевна. Чем только не испытывали ее на прочность - через все прошла: огонь революций и войн ее не взял, вода времени не утопила, с места на место ее водили, даже надвое пилили, но и здесь выдержала. Может, потому что имя ей дали святой Анастасии, а может, потому, что хранители всегда рядом были. Сегодня в ее жизнь пришли очередные испытания. Но на этот раз есть надежда, что в сказке о заколдованной царевне-часовне добро, наконец, победит.

 

Долгая дорога

В начале прошлого века первые псковские мостостроители обновили старую Анастасиевскую часовню, которая была известна с 1710 года и защищала город от эпидемий. При строительстве арочного моста соорудили новую часовню и вознесли ее на мощном каменном основании, бережно поставив прямо на пешеходную часть моста, чтобы прохожие не могли миновать ее. Построена часовня была по проекту известного архитектора Алексея Щусева.

В 1960-е, когда начали возводить современный мост, часовня пришлась не к месту. Ее решили разобрать, но спасла счастливая случайность: сколупнули краску на стене, а под ней открылась уникальная живопись. Вспомнили, что эскизы росписи хранятся в Русском музее и принадлежат самому Николаю Рериху. Подготовленную к сносу часовню на время оставили в покое, а потом, чтобы сдать к сроку новый мост, распилили на две части и перенесли чуть левее. Место специально не выбирали - насколько хватило размаха мостового крана, настолько и передвинули.

Фото М.И.Семенова, начало 1970-х годов

Последняя реставрация здесь проходила в начале 1970-х: в основном занимались живописью, но сделали и противоаварийные работы в части архитектуры, предполагая, что в дальнейшем часовню ждет полномасштабная реставрация. Однако планам не суждено было сбыться. С 2011 года Псковский музей-заповедник, который является пользователем этого объекта культурного наследия федерального значения, регулярно подавал заявки в Министерство культуры РФ на реставрацию Анастасиевской часовни. Однако за десяток лет добиться финансирования так и не удалось. В 2011 году на волне интереса общественности к 100-летию часовни областные власти выделили средства на составление проектно-сметной документации на реставрацию. Ее разработали архитекторы Владимир Никитин и Галина Гофман (Псковский филиал института «Спецпроектреставрация»). Но на производство самих работ денег не было. Проект завис.

Силами музейщиков и неравнодушных псковичей делалось все, что возможно, для сохранения памятника: проводили косметические ремонты, проветривали, контролировали изменение состояния. Однако часовня продолжала потихоньку угасать: сказывалось и увеличение транспортного потока. Вибрации и дорожная грязь не лучшим образом сказывались на состоянии памятника. Ситуацию усугубило начавшееся строительство жилого комплекса: рядом с часовней появилась тяжелая техника, в непосредственной близости от нее проводились земельные работы.

К 2019 году специалисты забили тревогу: часовня нуждается в срочной реставрации, а живопись, особенно в нижних регистрах, находится в остроаварийном состоянии.  В начале 2020 года к псковским музейщикам присоединились представители благотворительного фонда имени Е.И.Рерих и «Внимание» Ильи Варламова, поддержку также оказал губернатор региона Михаил Ведерников. Направляли официальные запросы в Минкульт, организовали сбор средств, вели информационно-просветительскую работу, включились в программу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В результате сейчас параллельно работа ведется по двум направлениям. Первая связана с сохранением фресок Анастасиевской часовни. Благодаря участию рериховского фонда составлена проектно-сметная документация на противоаварийное укрепление живописи и дальнейшую реставрацию живописи под ключ. Вторая часть работ связана с архитектурной реставрацией: по заказу АНО «Возрождение» петербургская реставрационная компания «Артруст» готовит проект, активно сотрудничая при этом с псковскими архитекторами Галиной Гофман и Владимиром Никитиным, которые, как никто, знают все «болевые точки» Анастасиевской часовни.

Перенесет ли перенос

Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением: вопрос о реставрации решен, средства есть. Но тут в судьбу часовни вновь вмешался Ольгинский мост.

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С ним тоже ведь все непросто: еще десять лет назад специалисты называли его состояние аварийным. Тем не менее новость о том, что его наконец-то будут ремонтировать, прозвучала как гром среди ясного неба. В том числе и для защитников часовни. Ясно ведь: если начнутся ремонтные работы, часовне не поздоровится. К тому же пошли разговоры о том, что мост не просто откапиталят, а еще и расширят - кто говорит, что на 6 метров, кто - на 28. Нужно было срочное решение. И оно нашлось.

Ирина Голубева, Facebook

18 февраля 2021 года состоялось заседание Научно-методического совета комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, на котором был поставлен вопрос о переносе часовни. Не о способе или месте, а именно о возможности переноса. «Большинством голосов сама концепция переноса часовни дальше от моста на другое место одобрена, - говорит председатель комитета Вадим Нэдик. - Во-первых, мы ее отодвинем от вибрирующего объекта, оказывающего негативное воздействие на фрески. Во-вторых, часовню поднимут на насыпь до 3 метров по высотным параметрам, чтобы исключить возможность подтопления часовни. В-третьих, планируется благоустройство территории, подсветка».

Решение вызвало споры в профессиональной среде, вопросы появились и у рядовых псковичей: зачем переносить бедную часовню - это же не шкаф. Высказывались альтернативные предложения, в их числе - вернуть часовню на мост и даже такие нетривиальные, как перенести мост, университетский кампус или кинотеатр «Октябрь», но оставить Анастасиевскую в покое.

Фото: Международный Центр Рерихов

Как объяснила нам заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК, искусствовед Ирина Голубева, голосовавшая за перенос, принятое на методсовете решение - это необходимость: рядом с памятником меняется ситуация, что ухудшает его состояние. К тому же часовня стоит на случайном месте, а значит, никакого «криминала» в ее переносе нет. Возвращать ее обратно на мост нелогично и опасно: транспортные потоки от памятников, наоборот, надо отводить.

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«Без переноса мы просто ее не сохраним вообще, - считает и хранитель Анастасиевской часовни Татьяна Николаева. - Ситуация складывается так, что первоначальное свое место она уже потеряла: она стояла на предмостовой дамбе моста, который сейчас уже не существует. Через 60 лет ее пришлось переносить из-за того, что делали перестройку моста. Прошло еще 60 лет - мост опять нуждается в ремонте, и опять мы не знаем, что с ней делать, учитывая масштабные работы». Решение о переносе далось нелегко и было в определенной степени вынужденным. «Были предложения перенести ее в другое место, чтобы она там постояла, а потом вернуть обратно, но такого она не переживет точно, - уверена Татьяна Владимировна. - Сейчас выбирают наиболее удобное место, чтобы она уже не зависела от того, перестраиваем мы мосты или делаем на них ремонты».

Университетская часовня

Хорошо, постановили перенести. Но куда? В настоящее время решением этого вопроса занимается проектировщик. Рассматривалось много вариантов, но какие-то отпали из-за того, что на одном предполагаемом участке пролегают электрокабели - есть опасность отключения от света целого завеличенского квартала, на другом проходит водопровод, а у него своя охранная зона.

Проблемы возникли и из-за того, что на берегу Великой земельные участки находятся в разной собственности. Например, в районе ЖК «Парус» земля частная: лакомый участок пришлось бы, скорее всего выкупать. А вот рядом с кампусом земля федеральная. Скорее всего, сюда и будут переносить часовню (по одной версии, на 40 метров от своего нынешнего местоположения, по другой - на 28 метров).

Директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев на днях заявил о том, что в настоящее время ректору ПсковГУ уже направили письмо на получение соответствующего разрешения. «Летом 2022 года часовню перенесут на подготовленный трехметровый постамент, проведут реставрацию здания и живописи», - добавил он.

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На данный момент многое зависит от того, насколько быстро справятся со своей задачей проектировщики «Артруста». Как только вся документация будет готова и согласована, художники-реставраторы смогут приступить к укреплению фресок - деньги на это есть, специалисты готовы начать работы уже летом, а значит, к осени все может быть подготовлено к переносу часовни.

На наш вопрос о том, есть ли опасность того, что повторится ситуация 2013 года - когда проект разработали, но не осуществили, хранитель часовни отвечает, что в подготовке задействованы все специалисты - архитекторы, сотрудники комитета по охране памятников, художники, музейщики, власти на городском, региональном и федеральном уровне, представители благотворительных фондов и Псковской епархии. «Мы очень надеемся, что все пройдет хорошо, - говорит она. - Это принципиально важно: если часовню не отнесут от моста, вопрос о сохранении памятника федерального значения встанет очень остро. Находиться на стройплощадке в безопасности памятник не может. Надеемся, вопрос будет решаться.»

Как подчеркивает Татьяна Николаева, современные технологии позволяют перенести часовню аккуратно, без ущерба для нее. «Конечно, будем смотреть наиболее безопасный метод», - обещает она.

Пока проектировщики не закончили работу, сложно говорить о том, что выберут - перевезут ли при помощи рельсов или задействуют крановую технику. Подобный опыт в российской практике был: перевозили и памятники деревянного зодчества, и для расширения улицы каменные трехэтажки в Москве в сторону относили. В любом случае для этого потребуются дополнительные согласования. По словам Ирины Голубевой, в федеральном законе об охране памятников нет статьи о перемещении объектов культурного наследия. Такие вопросы всегда решаются индивидуально, на уровне Министерства культуры или правительства.

Светлое будущее

Цель запланированной реставрации - не только сохранение Анастасиевской часовни, но и возвращение ей первоначального облика. По словам Ирины Голубевой, были обнаружены новые материалы по истории памятника, фотодокументы, в соответствии с которыми предстоит ряд изменений, в частности, изменится внешний вид главки часовни.

Фото: Международный Центр Рерихов

Как рассказала Татьяна Николаева, уникальными материалами с псковскими музейщиками поделился сотрудник Государственной Третьяковской галереи, историк архитектуры Сергей Владимирович Колузаков, который много лет занимается изучением творчества Алексея Щусева. Он и открыл новые фотографии, которые ранее были неизвестны. Они пока не опубликованы, но, несмотря на это, историк поделился документами с псковскими архитекторами, и все новые данные включили в проект.

Планируется не только архитектурная реставрация: к часовне подведут электроснабжение, организуют температурно-влажностный режим, чтобы создать оптимальные условия для хранения фресок, и, конечно, создадут оптимальные условия для посещения туристами.

По словам хранителя памятника, в часовню на протяжении многих лет водят заказные экскурсии, но благодаря реставрации и музеефикации в нее наконец-то смогут попасть все желающие. «Мы планируем сделать там открытую небольшую экспозицию, посвященную истории часовни, - рассказывает Татьяна Николаева. - Рядом с ней разместится музейно-экспозиционный центр - для этого уже проектируют нестационарную постройку. Предполагается, что здесь постоянно будут находиться хранители, и часовня будет в постоянном доступе для туристов - так же как остальные экспозиции музея».

Хранитель признается, что сейчас в ситуации с памятником очень много сложностей. Однако коллектив чувствует очень большую поддержку со всех сторон, что внушает оптимизм.

Замаячившая на горизонте реконструкция Ольгинского моста стала одним из ведущих мотивов переноса Анастасиевской часовни. Учитывая туман вокруг предстоящего то ли ремонта, то ли строительства, обеспокоенность защитников памятника вполне понятна. Но возникает вопрос: а что же будет с другими объектами культурного наследия, расположенными у Ольгинского моста? С домом Батова, с храмом Успения с Пароменья? С Кремлем и Троицким собором? Их ведь не перенесешь…

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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