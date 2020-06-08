Культура

Евгений Шапкин выступил против поднятия Анастасьевской часовни на уровень Ольгинского моста

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин не разделяет идею поднятия Анастасьевской часовни на уровень Ольгинского моста, как было раньше. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он напомнил, что имеются проектные решения по благоустройству Ольгинской набережной. Проект прошел экспертизу и согласован с областным комитетом по охране культурного наследия. «Заявка подана, и теперь стоит вопрос в том, будут ли выделены федеральные средства. Если будут, то мы получим красивый променад, зону для отдыха», - пояснил гость студии.

Что касается идеи поднять Анастасьевскую часовню на уровень Ольгинского моста, Евгений Шапкин считает трату денег на эти цели неоправданной. «Ее уже переносили и зачем опять поднимать и тратить такие большие деньги?» - не согласен главный архитектор региона.

Напомним, часовня построена на всходе к Ольгинскому мосту в 1911 году по проекту знаменитого русского архитектора А. В. Щусева. До нее примерно в этом же месте стояла древняя Анастасьевская часовня. С согласия духовенства над нею возвели каменную надстройку до уровня земляной насыпи и сверху, как на фундамент, решили поставить новую часовню во имя великомученицы Анастасии. Вход в часовню был с севера, непосредственно с моста. Интерьер часовни был расписан клеевыми красителями по эскизам художника Н. К. Рериха. В связи с реконструкцией моста Советской Армии (ныне Ольгинского) часовня в 1970 году была снята с высокого фундамента и установлена на берегу реки Великой возле берегового устоя моста.