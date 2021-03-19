Общество

Ключевые вопросы экоповестки обсуждают эксперты в Пскове

Заседание круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона», организованного Псковской Лентой Новостей по инициативе Общероссийского общественного движения «Российское Экологическое Движение» при поддержке Регионального Союза промышленников и предпринимателей и псковского завода «Титан-Полимер» проходит сегодня, 20 марта, в офисе РСПП Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии принимают участие представители региональных ведомств, курирующих реализацию нацпроекта «Экология», компании, внедряющие современные технологии, направленные на реализацию задач нацпроекта «Экология», представители бизнеса, независимые эксперты и лидеры общественных организаций, а также представители ведущих СМИ региона.

С учетом важности успешной реализации федеральных проектов нацпроекта «Экология», для участия в заседании круглого стола приглашен руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» (Росприроднадзор) Александр Власов.

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился депутат Государственной Думы РФ, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский.

Он отметил, что такая встреча очень важна, как возможность, в первую очередь, обменяться мнениями, услышать ответа на важные вопросы, которые сегодня всех очень волнуют.

«Псковская область - это тот край, визитной карточкой которого является экология и отсутствие вредных площадок. В дальнейшем мы должны двигаться в этом же направлении. В то же время мы должны развивать и промышленность с учетом требований времени. Мы должны сохранить экологию в том виде, в котором нам ее передали наши предки», - заявил Александр Козловский.

Участников круглого стола также поприветствовал гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, который отметил, что сегодняшнее мероприятие - показатель того, что общественность, бизнес и власть готовы совместно работать на решение экологических задач региона.

По его словам, в рамках нацпроекта «Экология» вектор государственной политики направлен прежде всего на формирование инфраструктуры для реализации программ сохранения окружающей среды.

««Титан-Полимер» как крупное промышленное предприятие в регионе готово содействовать и помогать реализации экологической политики. Мы изначально заложили в свой план развития создание предприятий по переработке того сырья, которое мы будем производить. Это огромный потенциал для развития экономики Псковской области и сохранения экологического равновесия. Я считаю, что наш завод, расположенный в Моглино, должен стать примером эколого-ориентированного предприятия», - высказался он.

Герман Петрушко пожелал всем участникам круглого стола продуктивной работы и выразил уверенность, что ее итогом станет конкретный план, направленный на сохранение экологической привлекательности региона.

Напомним, в рамках мероприятия спикеры намерены сегодня обсудить принципы реализации государственной экологической политики на примере федерального проекта «Чистый воздух», внедрение регионального экологического стандарта как инструмента реализации национального приоритета повышения качества жизни.

Также в программе повестки обозначена тема корпоративной социальной ответственности бизнеса в реализации экологических программ региона, а именно экологическое просвещение, экологизация псковских производств, экодобровольчество, подготовка кадров в сфере охраны окружающей среды.