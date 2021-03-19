Общество

Чистые перспективы: Псковская область формирует экологическую программу

Несмотря на многочисленные вызовы века высоких технологий, Псковская область сохраняет статус одного из экологически благополучных регионов России. У нас даже есть все шансы на то, чтобы победить в национальной премии в области экологии «Чистый воздух».

Что позволяет экспертам-экологам с оптимизмом смотреть в будущее, какие меры предпринимаются властями, бизнесом и общественниками для сохранения экосистемы Псковской области, что необходимо предпринять для улучшения экологической ситуации в регионе - об этом и многом другом говорили участники и гости круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона», организованного 20 марта Псковской Лентой Новостей по инициативе Общероссийского общественного движения «Российское Экологическое Движение» при поддержке Регионального Союза промышленников и предпринимателей и псковского завода «Титан-Полимер».

Экостандарты в деле

Открывая встречу, депутат Государственной Думы РФ, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский сразу обозначил одну из центральных проблем, актуальных для области сегодня: с одной стороны, все понимают важность сохранения природы, с другой - необходимо развивать производство и создавать новые рабочие места. Найти баланс нелегко, но сделать это жизненно важно.

Выступая перед участниками круглого стола, среди которых были и представители регионального бизнеса, Александр Козловский подчеркнул, что соблюдение экостандартов для предприятий, - это обязанность, норма. Причем дело здесь не только в ответственности перед государством: в последние годы все чаще функции контроля в нашей стране берут на себя еще и общественные организации, неравнодушные граждане. Экологическая повестка «взрывает» привычную картину дня: люди готовы выходить на улицы ради защиты природных заповедников и редких животных - похоже, многие наконец осознали, что экология - это не про что-то чужое, а про свой собственный дом и среду обитания.

Как отметил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» (Росприроднадзор) Александр Власов, который впервые побывал в нашем регионе, даже погода, стоящая нынче на Псковщине, говорит о том, что мы живем в экологически чистой местности. Он успел побывать и в Печорах и признался, что его поразил этот город, степень сохранности культурного наследия и его перспективы с точки зрения экотуризма.

Руководитель «Чистого воздуха» поделился с псковичами практикой выдачи комплексных экологических разрешений, сложившейся в России, рассказал о том, какая работа ведется для достижения заветных целей - снижения вредных выбросов к 2024 году на 22% в ряде пилотных городов. Да, стремление улучшить качество воздуха оборачивается дополнительной нагрузкой на бизнес, однако предприниматели могут рассчитывать на различные программы поддержки, в том числе на льготное кредитование.

По факту проблемы регионов зачастую вызваны недостаточностью нормативно-правового регулирования бизнеса в рамках нацпроекта «Экология», что можно было бы сгладить при условии разработки региональных экостандартов, уверен член Экспертного совета Российского экологического движения Сергей Хорошаев. «В текущей ситуации плохо всем. Движение в хорошую сторону есть, но нельзя говорить, что все довольны. Нужно искать другие механизмы, - считает он. - Мы разрабатываем стандарты на территориях субъектов. Это не учебник по экологии, а типовая система финансовых, технических, организационных мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения».

Сохраняя псковские ресурсы

Кстати о нацпроекте. В Псковской области он реализуется по пяти направлениям. Сделано многое, предстоит - еще больше. Так, в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2021 году Псковская область получила финансирование на проектные работы, а в дальнейшем - на расчистку участков Чудского озера в районе Подборовья, Спицыно. Эти территории были выбраны с учетом многочисленных обращений жителей побережья. Об этом участникам круглого стола рассказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Он добавил, что специалисты приступили также к разработке проекта по расчистке реки Псковы в городе Пскове: мероприятия будут подробно обсуждаться, на данный момент существует много вопросов по техническим решениям.

За счет сэкономленных комитетом средств в 2021-2025 году планируется расчистить реку Великую в городе Опочка в районе вала. Всего на данный момент в регионе в рамках проекта очищены берега 18 водных объектов протяжённостью 328 км.

Не могут не радовать и результаты реализации проекта «Сохранение лесов», на который региону в 2021-2023 году выделено 173 млн рублей. Удалось закупить около 70 единиц противопожарной техники, а также более 500 единиц лесопожарного оборудования для ГАУ «Противопожарный лесной центр». С нуля создано шесть новых лесопожарных станций в Гдове, Печорах, Плюссе, Великих Луках, Себеже и Порхове. «Это значит, что у нас увеличивается оперативность реагирования на тушение лесных пожаров. Благодаря приобретению техники в 2020 область вошла в топ-регионов по тушению лесных пожаров», - заявил Виктор Мусатов. Ведется работа и по формированию запаса лесных семян: в случае неурожайного года лесопользователи региона будут обеспечены необходимым количеством посадочного материала для выполнения мероприятий по искусственному лесовосстановлению.

Вопросы безопасности

В ходе круглого стола участники неоднократно высказывали мысль о том, что в решении экологических проблем регионов, в том числе Псковской области, инициативы одних лишь властей недостаточно. Необходимо активное участие бизнеса (читай «денег», «технологий» и «людей»), на плечи которого в том числе ложится задачи, связанные с безопасным обращением с твердыми коммунальными отходами.

«В ближайшем будущем мы должны начать перерабатывать более 60% ТКО, - пояснил Александр Козловский. - По сути, мы сейчас формируем новую отрасль, которая должна начать перерабатывать эти отходы. Это несколько сотен новых предприятий по всей России. Таким образом, мы найдем применение собираемым отходам. Создание новой отрасли затронет и машиностроительные предприятия, которые будут создавать линии по переработке ТКО. Мы должны научиться сами создавать те технологии, которые сейчас вынуждены покупать за рубежом».

В ходе обсуждения перспектив взаимодействия чиновников и предпринимателей в вопросах сохранения окружающей среды и развернулась, пожалуй, самая горячая дискуссия круглого стола. Сообща вспомнили Мюнхен - бизнес-столицу Германии и вместе с тем город, сумевший сохранить чистую экологию, обсудили, все ли болезни от вредных предприятий, и привели примеры, когда всего лишь замена труб на фабрике исправила ситуацию с загрязнением воздуха.

Александр Козловский напомнил, что бизнес должен быть готов открыто транслировать информацию о результатах своей деятельности, связанных с тем или иным воздействием на окружающую среду. Любое умолчание, недомолвка чревата не только с точки зрения репутации, но и с позиций дальнейшей работы на рынке.

К дискуссии присоединился гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, который подробнее остановился на вопросах обеспечения безопасности производства для окружающей среды и человека. «Мы выбрали современный технологический цикл, при котором результаты деятельности производственного цикла перерабатываются и возвращаются в первичный цикл, - отметил он. - Предприятие будет снабжено всем, что необходимо для предупреждения возможных технологических опасностей, в том числе датчиками загазации в помещениях, оборудованием для фильтрации и сепарации воздуха. «Титан» в проекте заложил все, что на сегодня возможно с точки зрения соблюдения экологических норм. Это огромный потенциал для развития экономики Псковской области и сохранения экологического равновесия».

Руководитель предприятия-якорного резидента ОЭЗ «Моглино» добавил, что проведена также большая работа с Роспотребнадзором, множество лабораторных испытаний, благодаря которым вопрос о негативном воздействии производства на окружающую среду снят окончательно. «Титан-Полимер» как крупное промышленное предприятие в регионе готов содействовать и помогать реализации экологической политики, - резюмировал Герман Петрушко. - Я считаю, что наш завод, расположенный в Моглино, должен стать примером эколого-ориентированного предприятия».

Экомыслю - следовательно, существую

Отмечая важность диалога власти и бизнеса в вопросах обеспечения экологической безопасности, участники встречи говорили и о том, что защита окружающей среды начинается, прежде всего, с каждого конкретного человека. С наших привычек, ценностных ориентиров, информированности - всего, что наполняет нашу повседневность. За примерами далеко ходить не надо - взять хотя бы простую привычку выбрасывать автобусный талончик в уличную урну.

В настоящее время активную работу по формированию экомышления у жителей региона ведут представители ряда бизнес-структур области, а также общественники. Член Экспертного совета Российского экологического движения (РЭД), член Московского регионального отделения «Деловой России», заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан» Алина Рыбина поделилась успехами проекта «Экосуббота», который реализуется на территории Пскова по инициативе завода «Титан-Полимер» при участии руководителя Псковского реготделения РЭД Сергея Елизарова.

«Поверьте, современные предприятия не имеют желания что-то загрязнять, есть потребность населения в определенных товарах, и мы пытаемся эту потребность удовлетворить... Наше предприятие однозначно должно соответствовать современным экологическим требованиям. Помимо этого, мы запускаем внутрикоропоративные экопроекты и при этом активно ведем и внешнюю работу», - добавила Алина Рыбина.

В частности, цель программы «Экосуббота» - развитие устойчивых экопривычек, и формирование понятия об осознанном потреблении. По словам Алины, на данный момент проект уже тиражируется на другие регионы страны. «Сегодня у нас слоган «Экосуббота с Титаном», но мы хотим, чтобы «Экосуббота» была с Псковом в целом», - подчеркнула представитель РЭД и выразила надежду, что к проекту присоединятся представители власти и бизнеса, присутствующие на круглом столе.

Интерес у участников вызвала и другая инициатива, которую активно продвигает компания, - идея создания в регионе экопространств. Сейчас в обсуждение конкретики включился ПсковГУ, в планах «Титан-Полимера» - создание нескольких таких экомодулей на территории города. «Просто высадить растения недостаточно, надо знать, какие дают больше кислорода, какие готовы жить в городе, - пояснила Алина Рыбина. - Это вопрос комплексный».

Она выразила надежду, что к инициативе подключится администрация Пскова. При условии общей заинтересованности жители получили бы не просто территории «для субботников», а пространства, постоянно сопровождаемые активистами в плане уборки и ухода за зелеными насаждениями. К слову, глава администрации города Александр Братчиков, принявший участие в круглом столе, выразил поддержку проекту и пообещал рассмотреть предложение по созданию современных экопространств в Пскове.

Из школьников - в волонтеры

О перспективных практиках экологического просвещения в школах на круглом столе рассказал руководитель Псковского реготделения РЭД Сергей Елизаров. Проект «Экомышление» реализуется в Пскове при поддержке Фонда президентских грантов. В нем примет участие порядка 380 псковских школьников 5-7 классов лицеев №4, «Развитие», а также Тямшанской гимназии.

На четырех экоуроках ребята узнают о том, как внести свой посильный вклад в развитие и сохранение экологии. Причем не только на словах, но и на деле: в лицее №4 благодаря участию «Титан-Полимера» уже установлена двухсекционная урна для раздельного сбора мусора, в дальнейшем на территории школы появится также контейнер «Мехуборки» для сбора пластика. Самые активные ребят отправятся на экскурсию на мусороперерабатывающую станцию.

Учитывая успешный опыт (в адрес организаторов постоянно поступают звонки с вопросом о возможности участия), планируется не только создать некий актив из 50 школьников, которые продолжат развивать проект, проводя уроки по экологии для учащихся начальной школы, но и масштабировать эту инициативу на всю область.

Сергей Елизаров также анонсировал, что 16-17 апреля в Пскове пройдет акция «Сдай макулатуру - накорми животных», которую организаторы уже проводили в прошлом году. Он пригласил всех желающих принять в ней участие.

Богатым опытом по вовлечению школьников и взрослого населения поделилась и председатель Псковской областной общественной организации «Чудской проект», председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Псковской области Ольга Василенко. Так, Дни экологии региона, которые прошли на Псковской земле осенью 2020 года, смогли охватить все школы области, несмотря на пандемию. Организаторы разработали целую серию онлайн-квестов и экскурсий, создав, таким образом, полезный инструментарий в условиях работы в сложной ситуации пандемии. По самым скромным подсчетам, в акции приняло участие более 5 тысяч человек. Продолжается работа по созданию концепции экопросвещения в Псковской области, рабочий вариант будет представлен уже в апреле.

Вовлечение молодого поколения в проблемы экологии помогает развитию добровольческих инициатив в регионе. Рассказывая о достижениях эковолонтерства, руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев отметил, что в регионе активно проводятся базовые мероприятия - субботники, экочелленжди со сбором батареек и макулатуры, мероприятия по раздельному сбору мусора. Также ресурсный центр выступает инициатором акций, которые проводятся в лесопарках. Так, в ноябре волонтеры помогли с уборкой мусора на берегу острова Залита. За 4 часа 20 добровольцев собрали порядка 50 кубометров отходов, оставшихся после демонтажа барж.

По словам Михаила Васильева, на сегодня в Псковской области много разрозненных экодобровольческих организаций. К Дню эколога, который отмечается 5 июня, ресурсный центр планирует запустить конкурс эколидера и выявить человека, который мог бы стать лицом экологического добровольческого движения в регионе.

К дискуссии по итогам круглого стола присоединились вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава города Елена Полонская, профессор, главный научный сотрудник ПсковГУ Анатолий Истомин, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Участники пришли к общему мнению: встреча была необходима с точки зрения консолидации усилий органов госвласти и местного самоуправления, некоммерческих объединений, бизнес-сообщества, научно-образовательных учреждений и населения, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду и развитие экомышления. Тем более что на повестке дня в регионе сейчас - формирование экологической программы области. Собственно, одним из наиболее значимых результатов круглого стола и стало создание региональной рабочей группы, которая займется всеми вопросами, связанными с созданием этой концепции.

Елена Никитина