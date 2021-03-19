Общество

Псковская область получит 90 млн рублей на сохранение лесов

В этом году Псковская область получит 90 млн рублей на реализацию проекта «Сохранение лесов». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 20 марта, сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на заседании круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он указал, что всего на реализацию проекта с 2021 по 2023 годы регион получит 173 млн рублей. Виктор Мусатов напомнил, что проект «Сохранение лесов» реализуется с 2019 года. В рамках проекта удалось закупить около 70 единиц противопожарной техники.

«Это значит, что у нас увеличивается оперативность реагирования на тушение лесных пожаров. Благодаря приобретению техники в 2020 область вошла в топ-регионов по тушению лесных пожаров», - заявил Виктор Мусатов.

Для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в Псковской области закупили 62 единиц лесопожарной техники и 545 единиц оборудования для ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр». Приобретенная техника позволила региону в 2020 году создать с нуля 6 новых лесопожарных станций в Печорах, Плюссе, Гдове, Великих Луках, Себеже и Порхове.

Проведена поставка лесохозяйственной техники в количестве 3 единиц и 16 единиц лесохозяйственного оборудования для ГАУ ПО «Псковский лесопитомник» для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Также, по словам Виктора Мусатова, Псковской областью на 178% от плана сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и в случае не урожайных годов лесопользователи региона будут обеспечены необходимым количеством посадочного материала для выполнения мероприятий по искусственному лесовосстановлению.