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Александр Власов назвал экотуризм перспективным направлением для Псковской области

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» (Росприроднадзор) Александр Власов считает, что экотуризм для Псковской области - очень перспективное направление. Своим мнением он поделился на заседании круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона», которое состоялось 20 марта в Пскове.

На тематическом круглом столе сегодня общественники и экологи вместе с представителями промышленного сектора обсуждали возможности повышения уровня экологического сознания в Псковской области. Александр Власов отметил, что регион входит в число экологически благополучных.

«Псковской земле удалось сохранить свое историческое наследие, есть отличные места и для проведения экотуризма. Нужно все это сохранять», - сказал Александр Власов.

Эксперт подчеркнул, что в Пскове сложилась и конструктивная атмосфера для диалога общественников, экологов и представителей производственной сферы. В этом, по его мнению, кроется много преимуществ для реализации экологических инициатив в регионе.

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Добавим, тематический круглый стол провела Псковская Лента Новостей по инициативе Общероссийского общественного движения «Российское Экологическое Движение» при поддержке Регионального Союза промышленников и предпринимателей и псковского завода «Титан-Полимер».