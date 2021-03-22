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Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистые игры»

23.03.2021 15:11|ПсковКомментариев: 0

В среду, 24 марта, в 15:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет пресс-брифинг, посвященный состязанию-субботнику «Чистые игры», который пройдет в Пскове с 1 по 30 апреля.

Не секрет, что после зимы улицы города требуют тщательной уборки: обнажается накопившийся под снегом мусор, неубранные осенью опавшие листья, песок, которым посыпали дорожки. Администрация Пскова традиционно с 1 по 30 апреля проводит месячник по благоустройству и санитарной уборке городских территорий. Он проходит ежегодно в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания населения.

Руководителям организаций (независимо от организационно-правовой формы), расположенных на территории города, ежегодно рекомендуется проводить санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Чтобы мотивировать псковичей внимательно отнестись к этой задаче, городские власти решили реализовать в этом году проект «Чистые игры».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Контейнеры и мешки для вывоза мусора предоставит региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром».

 

В деталях о проекте «Чистые игры» расскажут:

• заместитель главы администрации Пскова Павел Волков

• заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева

• член Псковского регионального отделения РЭД, и. о. директора по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева

• эколог регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экопром» Наталья Сеножатская

 

Дата проведения: 24 марта. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети ВКонтакте.

Аккредитация для СМИ в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60 или по электронной почте: alexd77@inbox.ru.

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #субботник #Чистые игры #уборка города
Источник: Псковская Лента Новостей
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