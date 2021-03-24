Общество

УГХ ожидает участия силовиков в «Чистых играх» в Пскове

Управление городского хозяйства ожидает участия силовиков в состязании-субботнике «Чистые игры» в Пскове. Об этом рассказал заместитель начальника УГХ администрации Пскова Антон Ляугминас 24 марта на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По его словам, ожидается, что к уборке города активно подключатся силовики, и уборка будет проведена на землях Министерства обороны на Завеличье и в Крестах. «Хотелось бы, чтобы упор был сделан серьезный на эти территории», - отметил Антон Ляугминас. В конкурсе смогут принять участие 50 управляющих организаций и более 1600 многоквартирных жилых домов.

При оценке конкурсных заявок жюри собирается «заглянуть во все уголки». «Чтобы не было такого: губы накрасили, а шею не помыли», - пояснил Антон Ляугминас.

Сейчас ведется активная подготовительная работа с председателями советов домов и старшими по подъездам. Управление городского хозяйства поможет участникам уборки города с организацией работ - обеспечит перчатками и инструментами.

Напомним, с 1 апреля в Пскове начнется месячник по благоустройству и санитарной уборке городских территорий. Он пройдет в формате конкурса при поддержке медиа-холдинга «Гражданская пресса». Участникам «Чистых игр» предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора.