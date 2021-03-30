Общество

Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков»

Администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начинают прием заявок на конкурс «Чистый Псков» - конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города. Каждая заявка будет опубликована на сайте ПЛН.

Не секрет, что после зимы улицы города требуют тщательной уборки: обнажается накопившийся под снегом мусор, неубранные осенью опавшие листья, песок, которым посыпали дорожки. Администрация Пскова традиционно с 1 по 30 апреля проводит месячник по благоустройству и санитарной уборке городских территорий. Он проходит ежегодно в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий для проживания населения.

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории города, ежегодно рекомендуется провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Чтобы мотивировать псковичей внимательно отнестись к этой задаче, городские власти решили реализовать в этом году проект «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Зачем проводится конкурс?

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.

Кто может участвовать в конкурсе?

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке).

Срок подачи заявок

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок с 1 по 25 апреля 2021 года на сайте Псковской Ленты Новостей. Заявителем может выступить как физическое лицо, так и представитель организации.

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru

Как будет проходить конкурс

Для организации и проведения конкурса созданы оргкомитет и конкурсная комиссия, состав которых утвержден в соответствующем постановлении администрации города Пскова.

Конкурсная комиссия оценит участников конкурса в каждой номинации по нескольким критериям. Каждый критерий номинаций конкурса оценивается по балльной системе.

С 26 по 30 апреля конкурсная комиссия совершит объезд объектов, представленных к участию в конкурсе с целью визуальной оценки их благоустройства и санитарного состояния.

Победителями признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников, члены конкурсной комиссии определят победителя путем голосования.

Кроме того, с помощью голосования жителей и гостей города Пскова в каждой из номинаций будет определена территория, получающая «приз зрительских симпатий». Интернет-голосование будет проведено в период с 1 по 11 мая на сайте Псковской Ленты Новостей.

Приветствуется творческий подход. Если участник конкурса придумает слоган для своего мероприятия и будет активно его освещать в соцсетях, Псковская Лента Новостей это обязательно отметит в своих публикациях.

Общее подведение итогов конкурса пройдет в период с 12 по 14 мая. Награждение участников конкурса состоится 14 мая в администрации Пскова (улица Некрасова, 22).

С текстом постановления и положения о конкурсе можно познакомиться по ссылке

Форму заявки можно скачать здесь

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационный партнер - медиахолдинг «Гражданская пресса». Контейнеры и мешки для вывоза мусора предоставит региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром».