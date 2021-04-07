Общество

«Доска позора»: Улицу Мирную назвали территорией, которая не убирается никогда

В проект «Доска позора», который запустила Псковская Лента Новостей в рамках конкурса «Чистый Псков» - по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города, поступило обращение от местной жительницы, которая показала удручающее состояние улицы Мирной в Пскове.

На снимках псковички - мусор, годами не убиравшаяся листва и грязь.

«Территория, которая не убирается никогда», - так подписала свои фотографии автор обращения.

Напомним, в рамках проекта «Доска позора» мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию ПЛН фотографии тех мест в Пскове, которые требуют уборки, но при этом по каким-то причинам давно не приводились в порядок. Все заявки будут перенаправлены в управление городского хозяйства для разбирательства, кто из ответственных лиц плохо справляется со своими обязанностями.

Управляющая компания, которая не прибралась на территории, находящейся в ее ведении, нерадивый подрядчик, забывший убрать мусор после ремонта, предприниматель, который не посчитал нужным облагородить территорию вокруг своего заведения - в каждом случае мы постараемся определить, кому давно пора взять в руки грабли и мешки для мусора.

Фотографии, а также небольшое описание плохо убранной территории (обязательно указывать, где находится и как давно не убирается) принимаются по адресу: redaktor@pln-pskov.ru.

Фото Ольги Высоцкой