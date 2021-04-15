Общество

Дмитрий Барабанов вновь заработал больше всех среди депутатов гордумы Пскова

Опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Псковской городской Думы, исполняющих свои полномочия на непостоянной основе. Данные за период с 1 января по 31 декабря 2020 года размещены на официальном сайте муниципалитета.

Как и год назад, лидером по уровню полученных доходов стал единоросс Дмитрий Барабанов. По итогам 2020-го он задекларировал 15 миллионов 221 тысячу 404 рубля. В собственности депутат имеет долю земельного участка, квартиру и пять нежилых помещений. Кроме того, ему принадлежит порядка десяти грузовых автомобилей.

Отметим, что брат Дмитрия Сергей Барабанов, также являющийся депутатом Псковской городской думы (от ЛДПР), задекларировал доход в сумме 2 миллиона 416 тысяч 102 рубля, а его жена - 3 744 700 рублей.

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Депутат гордумы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак получил доход в сумме 7 061 624 рублей, а его жена - 587 011. Супруги не имеют в собственности объектов недвижимого имущества и транспортных средств. При этом в их пользовании находятся два земельных участка и два дома.

Депутат Григорий Стороненков задекларировал 4 132 918 рублей дохода, его супруга - 123 103 рублей.

Работающий в Москве председатель правления Всероссийской ассоциации развития МСУ, экс-глава Пскова Иван Цецерский получил доход в сумме 3 миллиона 41 тысяча 187 рублей, а его супруга - 7 341 961 рублей. Депутат владеет двумя земельными участками, жилым домом, долей в квартире, легковыми автомобилями Opel Vectra и KИА SLS/SPORTAJE, а также прицепом МАЗ 8162. Он пользуется двумя земельными участками и двумя гаражами.

Депутат Константин Болотин заработал 2 559 170 рублей, его жена - 2 671 826 рублей. Муниципальный парламентарий владеет долей в квартире и легковым автомобилем «Мерседес-Бенц». Автомобиль той же марки, жилой дом, доля в квартире и земельные участки находятся в собственности супруги.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная получила доход в сумме 2 472 314 рублей, ее муж - 805 тысяч 476 рублей.

Депутат, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов заработал 2 397 603 рублей. Он владеет 6 земельными участками, квартирой, нежилым помещением, грузовым автомобилем (3034 RF платформа с краноманипулятором) и тремя автопогрузчиками.

Его коллега по фракции Валерий Тюменцев задекларировал 913 334 рублей. В его собственности находится ряд земельных участков, жилой дом, квартира, легковой автомобиль Mitsubishi Pajero IV, мотоцикл Suzuki GW250, прицеп ЛАВ 81015.

Депутат гордумы, председатель регионального отделения «Партии дела» Григорий Турчин получил в 2020 году доход в сумме 680 903 рублей. Ему принадлежит ряд земельных участков и объектов недвижимости, а также легковой автомобиль Тойота HILUX. Жена народного избранника получила доход в размере 238 959 рублей. Она владеет долей в квартире и легковым автомобилем Лексус RX270, в ее пользовании находится ряд земельных участков и объектов недвижимости.

Депутат от КПРФ Сергей Федоров задекларировал годовой доход в сумме 628 571 руб. В его собственности - объект незавершенного строительства и парк легковых автомобилей (ВАЗ 2101, Додж Рам 1500, Мерседес Бенц 207, Рено-мастер, Даймлер Крайслер 902К). Жена Сергея Федорова получила 724 942 рублей, она владеет квартирой и долями в квартире и производственно-вспомогательном корпусе.

Депутат гордумы от «Яблока» Дмитрий Пермяков задекларировал доход в размере 494 761 рублей, а его жена - 826 406 рублей. Супруги не имеют в собственности объектов недвижимого имущества и транспортных средств. В их пользовании находится квартира.

Представитель КПРФ, замглавы Пскова Александр Баев отчитался о доходе в сумме 136 952 рубля. Он владеет квартирой и легковыми автомобилями Крайслер Вояджер и Додж Интерпид.