Общество

Главы еще нескольких районов Псковской области отчитались о доходах

Главы еще нескольких районов Псковской области отчитались о доходах в 2020 году. Информация размещена на сайтах муниципальных образований.

Глава Пустошкинского района Светлана Василькова в 2020 году заработала 1 млн 484 тыс. 814,72 руб. В собственности у нее находятся жилой дом площадью 41 кв. метр, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство 890 кв. метров и квартира 47,3 кв. метров, в пользовании - жилой дом 69,5 кв. метров.

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Глава Локнянского района Нина Степанова задекларировала годовой доход в размере 2 млн 274 тыс. 155,79 руб. Она владелица жилого дома площадью 77,8 кв. метров и земельного участка 1500 кв. метров.

Глава Себежского района Леонид Курсенков заявил о доходе в 2 млн 478 тыс. 65,14 руб. Он собственник земельного участка 20000 кв. метров и жилого дома 144 кв. метра, автомобиля «Ниссан Икстрейл». Супруга главы района за год получила 146 тыс. 127,54 руб.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев заработал 2 млн 240 тыс. 13,34 руб. В его собственности: 4 земельных участка (1978, 1762, 3150, 100098 кв. метров), два жилых дома (259,4 и 27,1 кв. метров), 1/2 квартиры площадью 58,6 кв. метров. Глава также владеет автомобилями «Шкода Октавия Тур», ГАЗ-69, «Toйота Ленд Крузер 150 (Прадо)». Его супруга заработала в 2020 году 322 тыс. 665,49 руб. В ее собственности: земельные участки (506 и 1500 кв. метров), жилой дом 168,8 кв. метров, 1/2 квартиры, автомобиль «Ниссан Кашкай», в пользовании - квартира 69,3 кв. метров.

Глава Невельского района Олег Майоров заработал 2 млн 155 тыс. 662,97 рублей. Он имеет в собственности земельный участок 652 кв. метра, половину жилого дома 76,7 кв. метров. Супруга главы получила за прошлый год 788 тыс. 864,12 руб. Она владеет земельными участками 658 и 18000 кв. метров, ½ участка 2500 кв. метров, ½ дома 76,6 кв. метров, ¼ дома 58,6 и 1/8 дома 58,5 кв. метров. У несовершеннолетнего ребенка в пользовании 1/2 доля жилого дома 76,7 кв метров, 1/2 доля дома 76,6 кв метров, два участка 652 и 658 кв. метров.

Глава Новоржевского района Софья Пугачева сообщила о годовом доходе в размере 1 млн 180 тыс. 688,63 руб. У нее в собственности находится автомобиль «Рено Логан». В пользовании у Софьи Пугачевой и несовершеннолетнего сына - земельный участок 5899 кв. метров и жилой дом 99,6 кв. метров, которыми владеет муж. У супруга главы также имеется автомобиль «Рено Дастер». Его годовой доход - 2 млн 354 тыс. 352,86 руб. В пользовании находится земельный участок 1500 кв. метров. Также указан доход их несовершеннолетнего сына в размере 20 тыс. рублей.

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев в 2020 году заработал 2 млн 254 тыс. 584,47 руб. В его собственности: два земельных участка 1500 и 1895 кв. метров, квартира 86 кв. метров, лодка моторная «Двина». В пользовании - гараж 21 кв. метр и земельный участок 5000 кв. метров. Годовой доход супруги главы составит 208 тыс. 142,80 руб. Она владеет 1/8 участка 494 кв. метров, 2/5 участка 540 кв. метров, гаражом 21 кв. метров, нежилыми помещениями 20,4 и 129,6 кв. метров, в пользовании - квартира, жилой дом и три участка.