Общество

Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году

Опубликованы сведения о доходах и имуществе заместителей губернатора Псковской области за 2020 год. Все они увеличили свой доход за прошедший год, следует из деклараций. Каждый из четверых показал годовой доход более 5 млн рублей.

Первый заместитель губернатор Вера Емельянова за год заработала 5 млн 455 тыс. 488,05 руб. (годом ранее - 3 млн 498 тыс. 52,88 руб.). Ей принадлежит квартира 117,3 кв. метров. В пользовании у нее находятся земельные участки 1091 и 1280 кв. метров, жилой дом площадью 182 кв. метра.

Супруг Веры Емельяновой в 2020 году получил 1 млн 120 тыс. 428,64 рублей. Ему принадлежат автомобиль «Хонда Пилот», автоприцеп ЛАВ 81016А, прицеп ЛАВ 81012. В собственности также - земельные участки 1091, 333 и 1280 кв. метров, объект незавершенного строительства 182 кв. метра, иное недвижимое имущество (хозяйственное) площадью 275,2 кв. метров. В пользовании - квартира 117,3 кв. метра.

Вице-губернатор - председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова задекларировала годовой доход в размере 5 млн 186 тыс. 725,03 руб. Годом ранее он составлял 3 млн 477 тыс. 940,5 руб.

В собственности у Татьяны Бариновой находятся легковой автомобиль «Tойота Рав-4» и легковой прицеп, жилой дом 80 кв. метров, три квартиры площадью 69,6, 38,8 и 68,9 кв. метра, три земельных участка 2500, 1500 и 455 кв. метров, жилое строение площадью 54 кв. метра, нежилой дом 90 кв. метров, два гаража 16,6 и 19,7 кв. метров.

Заместитель главы региона Василий Осипов в 2020 году получил доход в размере 5 млн 034 тыс. 433,27 руб. В собственности у него два земельных участка по 1200 кв. метров каждый, жилой дом 326,2 кв. метров (также он находится в пользовании у супруги), две квартиры 45 и 39,6 кв. метров, гараж 64 кв. метра. Еще одна квартира 64,3 кв. метров находится в пользовании.

Супруге Василия Осипова принадлежит земельный участок 30 000 кв. метров. Супруги совместно владеют квартирой 195,9 кв. метров, она находится в пользовании у несовершеннолетнего ребенка. Годовой доход жены - 6 708,99 руб, ребенок получил доход 8 копеек.

Отметим, что в 2019 году Василий Осипов указал доход в размере 3 млн 530 тыс. 814,69 рублей, у супруги - 10 тыс. 842,38 рубля, у ребенка - 10 тыс. рублей.

Заместитель губернатора Нинель Салагаева сообщила о доходе в 6 млн 686 тыс. 058,91 руб. (годом ранее - 4 млн 726 тыс. 551,48 руб.). Ей принадлежит квартира 56 кв. метров, в пользовании находится квартира 122 кв. метра. В пользовании у несовершеннолетнего ребенка находятся квартиры 56 и 122 кв. метра.

Транспортных средств у Василия Осипова и Нинели Салагаевой и членов их семей в декларациях не значится.