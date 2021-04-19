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Общество

«Доска позора» пополнилась замусоренной территорией на улице Солнечной

20.04.2021 19:21|ПсковКомментариев: 0

Территория на улице Солнечной возле контейнерной площадки у домов №№5, 7, 9 попала на «Доску позора» - в проект, который запустила Псковская Лента Новостей в рамках конкурса «Чистый Псков» - по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Местная жительница сообщила, что территория, сфотографированная из окна дома №16а по улице Лепешинского, ни за кем не закреплена и практически не убирается.

«Только иногда жители из близлежащих домов пытаются что-то сделать в плане уборки. Этот разгром постоянно устраивается детьми, в основном, из общежитий. Мусор ими используется из мусоросборников, предназначенных для жителей частного сектора. Вот такая картина у нас постоянно перед глазами», - поделилась она.

Напомним, в рамках проекта «Доска позора» мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию ПЛН фотографии тех мест в Пскове, которые требуют уборки, но при этом по каким-то причинам давно не приводились в порядок. Все заявки будут перенаправлены в Контрольное управление администрации города для разбирательства, кто из ответственных лиц плохо справляется со своими обязанностями.

Управляющая компания, которая не прибралась на территории, находящейся в ее ведении, нерадивый подрядчик, забывший убрать мусор после ремонта, предприниматель, который не посчитал нужным облагородить территорию вокруг своего заведения - в каждом случае мы постараемся определить, кому давно пора взять в руки грабли и мешки для мусора.

Фотографии, а также небольшое описание плохо убранной территории (обязательно указывать, где находится и как давно не убирается) принимаются по адресу: redaktor@pln-pskov.ru.

Теги: #мусор #Чистый Псков #доска позора
Источник: Псковская Лента Новостей
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