Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Камбэк Брячака
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Модно и практично
Уникальная разработка Nordman
Жить экологично очень просто
...и юный «Октябрь» впереди
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
Доска позора
Вузы вышли из моды
 
 
 
ещё Общество 22.04.2021 07:000 59 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 22.04.2021 17:080 Более миллиона клиентов Почты России оплатили наложенный платеж картой 22.04.2021 16:590 Московский онколог провел показательную операцию в псковском онкодиспансере 22.04.2021 16:300 В Ассоциации туроператоров Северо-Запада рассказали о своем отношении к ковид-паспортам 22.04.2021 16:170 ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах 22.04.2021 16:080 Вопросы организации медпомощи орфанным больным в регионах Северо-Запада обсудили в Совете Федерации
 
 
 
Самое популярное 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 19.04.2021 14:2818 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:276 Здравствуй, старый новый мост
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Московский онколог провел показательную операцию в псковском онкодиспансере

22.04.2021 16:59|ПсковКомментариев: 0

В Псковском областном клиническом онкодиспансере проходит образовательный курс по лапароскопической хирургии в области онкоколопроктологии. В рамках курса 22 апреля состоялась показательная лапароскопическая операция, которую провел кандидат медицинских наук, хирург, онколог, колопроктолог, врач высшей квалификационной категории, заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы №62 Илья Черниковский.

 

В течение нескольких лет он ездит по российским регионам с мастер-классами, а псковский онкодиспансер посетил впервые. «В ковидные времена мы по регионам не ездили. Теперь эта деятельность, прерванная год назад из-за пандемии, возобновляется, и мы снова начинаем серию мастер-классов. Довольно много городов посетили, но, так получилось, что Псков до этого выпадал из сферы нашего внимания», - пояснил Илья Черниковский. Зато, добавил он, сюда приезжали другие хирурги, в частности, ведущий хирург Ленинградского областного онкодиспансера Кирилл Шостка и известный хирург-онколог Андрей Павленко, который страдал агрессивной опухолью желудка, освещал в СМИ все этапы лечения с комментариями опытного специалиста от первого лица и скончался в начале прошлого года.

В псковском онкодиспансере приезд Ильи Черниковского оценивают как знаковое событие. «Это один из ведущих колопроктологов России, человек с мировым именем в этой области», - отметил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей заведующий хирургическим отделением псковского онкодиспансера Максим Гореленко.

В последнее время, по его словам, актуальны современные методы лечения, в частности, лапароскопическая хирургия желудка, прямой, ободочной кишки. «Псковский онкодиспансер выполняет эти операции не менее трех лет, но приезд такого человека, мэтра хирургии - безусловно, знаковое и полезное событие для нас. Ведь, сколько бы мы ни работали, такого опыта, как у него, у нас пока нет».

У пациентки, которую сегодня оперировал Илья Черняковский, была диагностирована опухоль прямой кишки. До операции она, как и положено, прошла химиолучевую терапию.

«Мы выполнили резекцию прямой кишки, удалили опухоль, лимфатический аппарат, который относится к удаленному участку кишки, сформировали анастомоз — то есть пришили оставшийся кишечник к оставшейся части прямой кишки. Операция длилась 2,5 часа», - рассказал Илья Черниковский. Ассистировали доктору псковские коллеги.

В рамках пребывания в Пскове у него была возможность составить впечатление о профессиональном уровне коллег и уровне оснащенности псковского онкодиспансера.

«Техническая оснащенность хорошая, все, что нужно для выполнения таких операций, здесь есть. Коллектив довольно профессиональный и умеющий выполнять такие вмешательства. С большинством из коллег мы знакомы, поскольку активно создаем профессиональное комьюнити, проводим вебинары, и сегодня я в большей степени не знакомил хирургов с методикой операции (они давно с ней знакомы), а просто обсуждал с ними некоторые нюансы, которые можно передать только путем совместной работы», - рассказал онколог.

В целом, по его мнению, в большинстве регионов, где он бывал, довольно профессионально, адекватно и успешно поставлена специализированная помощь для пациентов с онкологическими заболеваниями, и в большинстве случаев им вовсе не обязательно стремиться в лучшие клиники Москвы или Санкт-Петербурга.

Не стыдно за свою работу и сотрудникам псковского онкодиспансера.

«Что касается хирургической части, мне и моим коллегам не стыдно за уровень, который мы можем продемонстрировать. Мы выполняем весь спектр лапароскопической хирургии при раке желудка, ободочной и прямой кишки, пищевода, поджелудочной железы (не считая хирургического вмешательства при раке мягких тканей кожи и молочной железы — ред.) и по уровню не уступаем специалистам ведущих столичных центров. Конечно, есть места клиники, где делают нечто более из ряда вон выходящее проводят вмешательства экстрауровня, которые мы пока не выполняем, но больные с такой ситуацией встречаются редко.. Так что, мы можем гордиться тем, что мы делаем, но всегда есть, чему и у кого поучиться», - отметил заведующий хирургическим отделением псковского онкодиспансера Максим Гореленко.

Учиться, по его мнению, нужно до самой смерти в профессиональном плане. Поэтому сотрудники диспансера учатся не только у хирургов, которые приезжают сюда, но и сами ездят за новыми знаниями в крупные институты.

Но, как бы хорошо ни работали псковские хирурги-онкологи, всегда лучше не доводить дело до болезни и хирургического вмешательства. «Смертность в результате онкологических заболеваний занимает одно из первых мест по стране, поэтому людям надо внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить диспансеризацию, потому что пациент, у которого заболевание выявляется на ранней стадии, имеет все шансы выздороветь. Раннее выявление болезни позволяет выполнять органосохраняющие операции, давать более щадящее лечение и надеяться на отличный прогноз, - подчеркнул Максим Гореленко. - А затягивание с обследованием, невнимание к собственному самочувствию ведет к тому, что пациенты доходят до нас с запущенными стадиями, когда мы, к сожалению, можем только облегчить их страдания».

 

Добавим, среди всех видов рака онкология желудочно-кишечного тракта отличается наиболее злокачественным течением, являясь причиной смерти в половине всех выявленных случаев онкологии. Чаще всего рак ЖКТ представлен опухолями желудка, однако больший процент смертности наступает как следствие онкопатологии толстого кишечника — колоректального рака. Как свидетельствует статистика, летальность от злокачественных заболеваний занимает практически во всех развитых странах вторую позицию среди причин смертности.

По официальным данным Минздрава за 2018 год, ежегодно диагноз «рак пищевода» ставится более чем 8 тысячам людей, при этом смертность в течение года с момента постановки диагноза составляет 59%. Высокая смертность связана с низким процентом ранней диагностики и тем, что люди с этим заболеванием склонны откладывать поход к врачу.

В Псковской области и в Пскове в 2019 году было выявлено 3 219 новых случаев заболеваний онкологического характера, при этом от злокачественных новообразований умерли 1 638 человек. Сокращение числа обращений на фоне пандемии и сопутствующих ограничений вызывает беспокойство у врачей-онкологов, они опасаются серьезных последствий и прогнозируют существенный отсроченный рост числа заболевших, преимущественно с поздними стадиями рака.

Ситуация с онкозаболеваниями в Псковской области непростая. Каждый четвертый человек в регионе пенсионного возраста, а по России – каждый шестой. Уровень заболеваемости в Псковской области выше, чем в целом по России, как и уровень смертности от рака.

Причина большой смертности, заключается в том, что заболевание выявляется на поздней стадии. Каждый пятый человек, у которого выявили онкологию, обратился поздно. Лечение в таком случае невозможно. Примерно столько же выявляется заболеваний на третьей стадии заболевания. 95% больных с первой стадией онкозаболевания переживают рубеж в 5 лет, со второй стадией – 65%, с третьей – только 31%, с четвертой – не более 6%.

Статистика показывает, что в современном мире доля злокачественных заболеваний пищеварительной системы увеличивается. Это связано с плохо сбалансированным питанием, гормональными сбоями, вредными привычками, а также с постоянными стрессовыми ситуациями, с которыми мы ежедневно сталкиваемся.

Теги: #здоровье #здравоохранение #онкодиспансер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 409 человек
22.04.2021, 17:280 За убийство и поджог житель Бежаницкого района отправится в колонию на 9 лет 22.04.2021, 17:190 Шойгу решил завершить внезапную проверку в Западном военном округе 22.04.2021, 17:130 Внимательные водители в СЗФО могут продлить каско дешевле на 30% 22.04.2021, 17:080 Более миллиона клиентов Почты России оплатили наложенный платеж картой
22.04.2021, 17:010 Арт-директор Псковского драмтеатра примет участие в церемонии вручения «Золотой маски» 22.04.2021, 17:000 Соревнования по велоспорту пройдут в районах Псковской области 22.04.2021, 16:590 Московский онколог провел показательную операцию в псковском онкодиспансере 22.04.2021, 16:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Налоговые долги псковичей и вывод бизнеса из тени
22.04.2021, 16:300 В Ассоциации туроператоров Северо-Запада рассказали о своем отношении к ковид-паспортам 22.04.2021, 16:170 ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах 22.04.2021, 16:080 Вопросы организации медпомощи орфанным больным в регионах Северо-Запада обсудили в Совете Федерации 22.04.2021, 15:550 Скончалась преподаватель псковского колледжа искусств Лидия Наседкина
22.04.2021, 15:470 Трубка, деньги, два клика 22.04.2021, 15:410 Делать из Талабских островов Турцию не стоит — Гелена Самохвалова 22.04.2021, 15:390 Аллею памяти бойцов 6-й роты продолжат благоустраивать в Великих Луках 22.04.2021, 15:370 Названа средняя продолжительность пребывания туристов в Псковской области
22.04.2021, 15:360 Прямую линию с управляющим отделением проведут в псковском ПФР 22.04.2021, 15:310 Туристической сфере региона не хватает кадров — Светлана Баранова 22.04.2021, 15:310 Пожилого рыбака на синем мопеде разыскивают в Печорском районе 22.04.2021, 15:280 Гелена Самохвалова о туризме: Текущая ситуация не столь печальна, как многие думают
22.04.2021, 15:250 Сотрудники детсада «Журавлик» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» 22.04.2021, 15:170 Порядка 300 тысяч туристов ожидают в Псковской области в этом году 22.04.2021, 15:100 Почти 180 млрд рублей получат регионы на реструктуризацию кредитов в 2021 году 22.04.2021, 15:021 Вы там держитесь. Деньги будут
22.04.2021, 14:590 Началась видеотрансляция пресс-конференции о турсфере Псковской области 22.04.2021, 14:500 Видеозапись экзамена на права не смущает будущих водителей - начальник МРЭО 22.04.2021, 14:452 В ПАСЕ призвали освободить Навального до 7 июня 22.04.2021, 14:390 Мужчина незаконно провез семь иномарок через границу в Псковской области
22.04.2021, 14:352 В Кремле не увидели трагедии в росте числа уезжающих из России ученых 22.04.2021, 14:200 Памятную медаль за любовь и верность вручили семье в Островском районе 22.04.2021, 14:150 Житель города Дно лишился денег при покупке металлоискателей 22.04.2021, 14:141 Лазерное шоу об Александре Невском повторят для псковичей в сентябре
22.04.2021, 14:090 «Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции. ВИДЕО 22.04.2021, 14:031 Александр Братчиков: Дети не должны брать пример с блогеров из «ТикТока» 22.04.2021, 13:580 Антон Минаков об инициативах ЛДПР, послании Путина и харизме Жириновского 22.04.2021, 13:450 Благоустроенный парк на улице Труда в Пскове не приняли в эксплуатацию
22.04.2021, 13:410 Наталья Горбачева вошла в состав Общественной палаты Псковской области 22.04.2021, 13:351 Улицу Труда в Пскове планируют отремонтировать в 2024 году 22.04.2021, 13:291 Переулки Псковстроя попали на «Доску позора» из-за свалки 22.04.2021, 13:230 Псковичи принимают участие в соревнованиях по кикбоксингу в Красноярске
22.04.2021, 13:160 В поездах «Псков – Дно» и « Дно – Оредеж» появились новые вагоны 22.04.2021, 13:090 Сбер готов финансировать ESG-проекты на льготных условиях 22.04.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.04.2021, 12:540 МТС запустила в Псковской области онлайн-кинотеатр KION
22.04.2021, 12:482 Показательные выступления по вольтижировке прошли в Пскове 22.04.2021, 12:410 Более 500 тысяч рублей направят на создание мест допобразования в Куньинском районе 22.04.2021, 12:280 Про автокондиционер и подпрыгивающий холодильник 22.04.2021, 12:200 Росгвардейцы предотвратили пожар в производственном помещении в Гдове
22.04.2021, 12:140 Ирина Богачева познакомила молодежь в Острове с медицинскими специальностями 22.04.2021, 12:070 Псковичам рассказали, как не допустить падения детей с балконов 22.04.2021, 12:020 «Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции 22.04.2021, 12:000 СНГБ предлагает оформить зарплатную карту VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый»
22.04.2021, 11:550 Клен Александра III и изборские мемориальные дубы: в «Михайловском» обсудят генофонд исторических деревьев 22.04.2021, 11:470 Три вспышки произошли на Солнце этим утром 22.04.2021, 11:370 Пскович дважды победил на всероссийских соревнованиях по гребному спорту 22.04.2021, 11:320 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 315
22.04.2021, 11:304 Островские единороссы обсудили реализацию поставленных президентом задач 22.04.2021, 11:100 Первенство России по ММА пройдет в Великих Луках 24-25 апреля 22.04.2021, 11:050 Автомобиль сгорел в Псковском районе 22.04.2021, 10:520 «Рекорд Победы» предлагают установить псковичам 9 мая
22.04.2021, 10:470 Концерт ведущей исполнительницы на гуслях в России состоится в Пскове 22 апреля 22.04.2021, 10:350 Имя Александра Невского присвоили улице в Гдовском районе 22.04.2021, 10:200 До +18 градусов прогреется воздух в Псковской области 22.04.2021, 10:090 Четырех браконьеров поймали в Полистовском заповеднике
22.04.2021, 10:040 В Псковской области определили финалистов «Президентских состязаний» 22.04.2021, 10:000 «Европа Плюс» приглашает на «Королевские гонки» 22.04.2021, 09:480 Дачный дом сгорел в Великолукском районе 22.04.2021, 09:451 Садоводы с улицы Линейной предложили изменения в градостроительный план Пскова
22.04.2021, 09:301 Количество палов травы снизилось в Псковской области 22.04.2021, 09:230 Систему чатов для бесплатной медпомощи создали «Новые люди» для псковичей 22.04.2021, 09:090 Мужчина погиб при пожаре в Гдове 22.04.2021, 09:060 Роспотребнадзор в 2020 году изъял 33 тонны некачественного алкоголя
22.04.2021, 08:540 Россияне назвали любимые города для командировок 22.04.2021, 08:460 Минтруд рассматривает возможность продления майских праздников 22.04.2021, 08:341 СФ скорректирует свои законотворческие планы в соответствии с посланием президента 22.04.2021, 08:230 Почти 18 тонн мусора вывезли в Пскове и районе по итогам субботника
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.