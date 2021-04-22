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Московский онколог провел показательную операцию в псковском онкодиспансере

В Псковском областном клиническом онкодиспансере проходит образовательный курс по лапароскопической хирургии в области онкоколопроктологии. В рамках курса 22 апреля состоялась показательная лапароскопическая операция, которую провел кандидат медицинских наук, хирург, онколог, колопроктолог, врач высшей квалификационной категории, заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы №62 Илья Черниковский.

В течение нескольких лет он ездит по российским регионам с мастер-классами, а псковский онкодиспансер посетил впервые. « В ковидные времена мы по регионам не ездили. Теперь эта деятельность, прерванная год назад из-за пандемии, возобновляется, и мы снова начинаем серию мастер-классов. Довольно много городов посетили, но, так получилось, что Псков до этого выпадал из сферы нашего внимания», - пояснил Илья Черниковский. Зато, добавил он, сюда приезжали другие хирурги, в частности, ведущий хирург Ленинградского областного онкодиспансера Кирилл Шостка и известный хирург-онколог Андрей Павленко, который страдал агрессивной опухолью желудка, освещал в СМИ все этапы лечения с комментариями опытного специалиста от первого лица и скончался в начале прошлого года.

В псковском онкодиспансере приезд Ильи Черниковского оценивают как знаковое событие. «Это один из ведущих колопроктологов России, человек с мировым именем в этой области», - отметил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей заведующий хирургическим отделением псковского онкодиспансера Максим Гореленко.

В последнее время, по его словам, актуальны современные методы лечения, в частности, лапароскопическая хирургия желудка, прямой, ободочной кишки. «Псковский онкодиспансер выполняет эти операции не менее трех лет, но приезд такого человека, мэтра хирургии - безусловно, знаковое и полезное событие для нас. Ведь, сколько бы мы ни работали, такого опыта, как у него, у нас пока нет».

У пациентки, которую сегодня оперировал Илья Черняковский, была диагностирована опухоль прямой кишки. До операции она, как и положено, прошла химиолучевую терапию.

«Мы выполнили резекцию прямой кишки, удалили опухоль, лимфатический аппарат, который относится к удаленному участку кишки, сформировали анастомоз — то есть пришили оставшийся кишечник к оставшейся части прямой кишки. Операция длилась 2,5 часа», - рассказал Илья Черниковский. Ассистировали доктору псковские коллеги.

В рамках пребывания в Пскове у него была возможность составить впечатление о профессиональном уровне коллег и уровне оснащенности псковского онкодиспансера.

«Техническая оснащенность хорошая, все, что нужно для выполнения таких операций, здесь есть. Коллектив довольно профессиональный и умеющий выполнять такие вмешательства. С большинством из коллег мы знакомы, поскольку активно создаем профессиональное комьюнити, проводим вебинары, и сегодня я в большей степени не знакомил хирургов с методикой операции (они давно с ней знакомы), а просто обсуждал с ними некоторые нюансы, которые можно передать только путем совместной работы», - рассказал онколог.

В целом, по его мнению, в большинстве регионов, где он бывал, довольно профессионально, адекватно и успешно поставлена специализированная помощь для пациентов с онкологическими заболеваниями, и в большинстве случаев им вовсе не обязательно стремиться в лучшие клиники Москвы или Санкт-Петербурга.

Не стыдно за свою работу и сотрудникам псковского онкодиспансера.

«Что касается хирургической части, мне и моим коллегам не стыдно за уровень, который мы можем продемонстрировать. Мы выполняем весь спектр лапароскопической хирургии при раке желудка, ободочной и прямой кишки, пищевода, поджелудочной железы (не считая хирургического вмешательства при раке мягких тканей кожи и молочной железы — ред.) и по уровню не уступаем специалистам ведущих столичных центров. Конечно, есть места клиники, где делают нечто более из ряда вон выходящее проводят вмешательства экстрауровня, которые мы пока не выполняем, но больные с такой ситуацией встречаются редко.. Так что, мы можем гордиться тем, что мы делаем, но всегда есть, чему и у кого поучиться», - отметил заведующий хирургическим отделением псковского онкодиспансера Максим Гореленко.

Учиться, по его мнению, нужно до самой смерти в профессиональном плане. Поэтому сотрудники диспансера учатся не только у хирургов, которые приезжают сюда, но и сами ездят за новыми знаниями в крупные институты.

Но, как бы хорошо ни работали псковские хирурги-онкологи, всегда лучше не доводить дело до болезни и хирургического вмешательства. «Смертность в результате онкологических заболеваний занимает одно из первых мест по стране, поэтому людям надо внимательно относиться к своему здоровью, вовремя проходить диспансеризацию, потому что пациент, у которого заболевание выявляется на ранней стадии, имеет все шансы выздороветь. Раннее выявление болезни позволяет выполнять органосохраняющие операции, давать более щадящее лечение и надеяться на отличный прогноз, - подчеркнул Максим Гореленко. - А затягивание с обследованием, невнимание к собственному самочувствию ведет к тому, что пациенты доходят до нас с запущенными стадиями, когда мы, к сожалению, можем только облегчить их страдания».

Добавим, среди всех видов рака онкология желудочно-кишечного тракта отличается наиболее злокачественным течением, являясь причиной смерти в половине всех выявленных случаев онкологии. Чаще всего рак ЖКТ представлен опухолями желудка, однако больший процент смертности наступает как следствие онкопатологии толстого кишечника — колоректального рака. Как свидетельствует статистика, летальность от злокачественных заболеваний занимает практически во всех развитых странах вторую позицию среди причин смертности.

По официальным данным Минздрава за 2018 год, ежегодно диагноз «рак пищевода» ставится более чем 8 тысячам людей, при этом смертность в течение года с момента постановки диагноза составляет 59%. Высокая смертность связана с низким процентом ранней диагностики и тем, что люди с этим заболеванием склонны откладывать поход к врачу.

В Псковской области и в Пскове в 2019 году было выявлено 3 219 новых случаев заболеваний онкологического характера, при этом от злокачественных новообразований умерли 1 638 человек. Сокращение числа обращений на фоне пандемии и сопутствующих ограничений вызывает беспокойство у врачей-онкологов, они опасаются серьезных последствий и прогнозируют существенный отсроченный рост числа заболевших, преимущественно с поздними стадиями рака.

Ситуация с онкозаболеваниями в Псковской области непростая. Каждый четвертый человек в регионе пенсионного возраста, а по России – каждый шестой. Уровень заболеваемости в Псковской области выше, чем в целом по России, как и уровень смертности от рака.

Причина большой смертности, заключается в том, что заболевание выявляется на поздней стадии. Каждый пятый человек, у которого выявили онкологию, обратился поздно. Лечение в таком случае невозможно. Примерно столько же выявляется заболеваний на третьей стадии заболевания. 95% больных с первой стадией онкозаболевания переживают рубеж в 5 лет, со второй стадией – 65%, с третьей – только 31%, с четвертой – не более 6%.

Статистика показывает, что в современном мире доля злокачественных заболеваний пищеварительной системы увеличивается. Это связано с плохо сбалансированным питанием, гормональными сбоями, вредными привычками, а также с постоянными стрессовыми ситуациями, с которыми мы ежедневно сталкиваемся.