 
Общество

На Солнце завершился кратковременный всплеск активности

Непродолжительный всплеск активности на Солнце и вызванные им средние магнитные бури завершились, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН.

«После пары дней небольшой тряски, пришедшихся на выходные, снова наступает тишь да гладь. Энергии на Солнце по-прежнему мало, и хватило её ненадолго. Звезда смогла произвести две малоубедительные вспышки классов M1.2 и M1.0, ну и довольно заметное количество - не менее 30 - слабых вспышек C-класса», - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что в результате этих вспышек уровень активности Солнца поднялся до «оранжевого» значения (в пике до 6 из 10), но не больше. Однако сейчас вся имевшаяся у звезды энергия растрачена, и график активности «валится» вниз, пишет РИА Новости.

«В плане геомагнитных бурь воздействие корональной дыры в общих чертах совпало с прогнозами. Произошли бури среднего уровня G1–G2, пик которых пришёлся на начало субботы. В данный момент на график вернулись доминирующие зелёные цвета. Сегодня ещё могут по инерции наблюдаться короткие остаточные возмущения, но глобально событие закончено», - добавили учёные.

