Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Модно и практично
Камбэк Брячака
Уникальная разработка Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Доска позора
 
 
 
ещё Общество 23.04.2021 07:000 Еще 69 жителей Псковской области заразились COVID-19 23.04.2021 16:100 Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду 23.04.2021 16:000 Лучших чтецов определили в псковском колледже искусств 23.04.2021 15:420 Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков» 23.04.2021 15:360 Алексей Севастьянов организовал субботник на месте гибели героя Семена Байкова 23.04.2021 15:200 Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора
 
 
 
Самое популярное 19.04.2021 14:2819 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 23.04.2021 13:235 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 20.04.2021 13:277 Здравствуй, старый новый мост
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора

23.04.2021 15:20|ПсковКомментариев: 0

Территория гаражного кооператива на улице 1-й Песочной попала на «Доску позора» - в проект, который запустила Псковская Лента Новостей в рамках конкурса «Чистый Псков» - по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города. Псковичка сообщила, что на территории земельного участка с разрешенным использованием для строительства растут горы мусора, ведь его вывозом никто не занимается.

 

«Все хотят, чтобы на их территории было чисто, но почему-то полагают, что мусор можно складировать на муниципальной территории, а не утилизировать в соответствии с требованиями законодательства. Членами кооператива, а также владельцами соседних гаражей, мусор складируется между гаражами или на прилегающей муниципальной территории, расположенной через дорогу - между земельными участками с кадастровыми номерами 60:27:0030523:20,  60:27:0030521:101 и 60:27:0030523:12», - написала автор обращения. 

 

По ее словам, помимо членов гаражного кооператива, пренебрегают обязанностями по утилизации мусора и сотрудники МБОУ «Псковская школа-интернат». При этом территория самой школы содержится в чистоте и порядке, однако всю собранную учениками листву и мусор (еще с осени) помещают в полиэтиленовые пакеты, которые складируют за территорией, или вообще просто ссыпают возле внешних стен вспомогательных помещений, за забором вне территории школы-интерната. 

 

На приложенной карте автор обращения розовым цветом отметила места, где складирует листву и мусор учреждение, а черным - места складирования мусора владельцами гаражей.

Напомним, в рамках проекта «Доска позора» мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию ПЛН фотографии тех мест в Пскове, которые требуют уборки, но при этом по каким-то причинам давно не приводились в порядок. Все заявки будут перенаправлены в Контрольное управление администрации города для разбирательства, кто из ответственных лиц плохо справляется со своими обязанностями.

Управляющая компания, которая не прибралась на территории, находящейся в ее ведении, нерадивый подрядчик, забывший убрать мусор после ремонта, предприниматель, который не посчитал нужным облагородить территорию вокруг своего заведения - в каждом случае мы постараемся определить, кому давно пора взять в руки грабли и мешки для мусора.

Фотографии, а также небольшое описание плохо убранной территории (обязательно указывать, где находится и как давно не убирается) принимаются по адресу: redaktor@pln-pskov.ru.

Теги: #мусор #Чистый Псков #доска позора
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 527 человек
Сюжет: «Чистый Псков» Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков» Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора Сотрудники магазина «Деревня Соловьи» в Овсищах навели чистоту на прилегающей территории Псковский хлебокомбинат принял участие в конкурсе «Чистый Псков» Сотрудники детсада «Журавлик» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Переулки Псковстроя попали на «Доску позора» из-за свалки Сотрудники FIT SERVICE навели порядок в Финском парке Пскова «Псков-Полимер» принял участие в конкурсе «Чистый Псков» «Доска позора» пополнилась замусоренной территорией на улице Солнечной Молодежный совет Почты России навел порядок под Ольгинским мостом в Пскове Очаг мусора на улице Розы Люксембург в Пскове занесли на «Доску позора» Учащиеся Псковского технического лицея навели порядок у Домика «Искры» Семья из Пскова облагородила дорогу к автобусной остановке Набережную реки Великой в Пскове привели в порядок сотрудники Центра туризма Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный» Волонтеры лицея «Развитие» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Житель улицы Госпитальной заявился на участие в конкурсе «Чистый Псков» Облюбованную под парковку зеленую зону на улице Госпитальной внесли на «Доску позора» Территорию перед домом на Рижском проспекте в Пскове привели в порядок До 25 апреля принимаются заявки на конкурс «Чистый Псков» Покрытый мусором газон перед домом на Рижском проспекте занесли на «Доску позора» Опубликован перечень территорий для уборки активистами в рамках конкурса «Чистый Псков» «Доска позора»: Улицу Мирную назвали территорией, которая не убирается никогда Улицу Поселочную в Пскове занесли на «Доску позора» из-за мусора и грязи Из-за груды мусора улица в Любятово оказалась на «Доске позора» Грязную территорию вокруг Р-16 в Пскове занесли на «Доску позора» Проект «Доска позора»: расскажите о плохо убранных территориях в Пскове Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков» Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков» ПЛН-ТВ: Псковичи об участии в акции «Чистый Псков» Конкурс «Чистый Псков» пополнится номинацией для активных горожан УГХ ожидает участия силовиков в состязаниях-субботнике в Пскове Оценивать уборку во время «Чистого Пскова» будут в пяти номинациях Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистый Псков» Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым «Экопром» примет участие в акции «Чистый Псков» Юрий Сорокин об акции «Чистый Псков»: Всем желающим - добро пожаловать Дмитрий Гусаков: «Чистый Псков» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города Состязание-субботник «Чистый Псков» стартует в Пскове в апреле
23.04.2021, 16:240 Несколько псковских автобусов изменят свои маршруты 24 апреля 23.04.2021, 16:210 Условный срок дали жителю Порховского района за кражу рельсов 23.04.2021, 16:150 Страны Балтии высылают российских дипломатов 23.04.2021, 16:100 Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду
23.04.2021, 16:040 Псковичи чаще других россиян страдают от преступников 23.04.2021, 16:000 Лучших чтецов определили в псковском колледже искусств 23.04.2021, 15:530 12 млн рублей потратят на ремонт дорог в Псковском районе по нацпроекту 23.04.2021, 15:470 Псковского военнослужащего оштрафовали за избиение подчиненного
23.04.2021, 15:420 Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков» 23.04.2021, 15:370 Детские площадки: территория страха 23.04.2021, 15:360 Алексей Севастьянов организовал субботник на месте гибели героя Семена Байкова 23.04.2021, 15:240 Санаторий «Хилово» приглашает на отдых в мае по специальным программам
23.04.2021, 15:200 Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора 23.04.2021, 15:121 Россия и Египет полностью возобновляют авиасообщение 23.04.2021, 15:060 Псковичей приглашают поучаствовать в акции «Корзина доброты» 23.04.2021, 14:540 Автомобиль врезался в дерево в Красногородском районе, водитель погиб
23.04.2021, 14:453 Псковичи смогут оплатить покупки лицом 23.04.2021, 14:400 «Подстрочник»: Наталья Федорова о главных темах жизни Псковского района. ВИДЕО 23.04.2021, 14:331 Газификацию обсудили на рабочей встрече с жителями Пушкиногорского района 23.04.2021, 14:270 Пожилой пскович попался на краже алкоголя
23.04.2021, 14:200 Кремль назвал точный график майских выходных 23.04.2021, 14:160 Гдовскую районную больницу капитально отремонтируют в этом году 23.04.2021, 14:040 Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых 23.04.2021, 13:572 Лазерное шоу в Пскове перенесли на осень
23.04.2021, 13:540 Инициатива президента по газу особенно важна для Псковского района - Наталья Федорова 23.04.2021, 13:510 Итоги 2020 года подвели на общем собрании акционеров Сбербанка 23.04.2021, 13:350 Сотрудники магазина «Деревня Соловьи» в Овсищах навели чистоту на прилегающей территории 23.04.2021, 13:235 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае
23.04.2021, 13:060 В Пскове запустят программу энергоэффективного капремонта 23.04.2021, 13:000 Псковский хлебокомбинат принял участие в конкурсе «Чистый Псков» 23.04.2021, 12:540 Ревнивого опочанина отправили в тюрьму за убийство соперника 23.04.2021, 12:517 Интерактив: Вирус убил сотрудников МФЦ?
23.04.2021, 12:450 Живую изгородь высадили в образцовом дворе Великих Лук 23.04.2021, 12:400 Псковская инфекционка направляет на целевое обучение выпускников школ 23.04.2021, 12:320 В Порхове полиция остановила пьяного водителя «Мерседеса» 23.04.2021, 12:240 Будущим первоклассникам Пскова предлагают пойти в ту школу, где учатся их братья и сестры
23.04.2021, 12:170 Фотофакт: Памятник из мусора на улице Героя Советского Союза 23.04.2021, 12:110 Псковские налоговики применят риск-ориентированный подход при проверке кассовой техники 23.04.2021, 12:051 «Подстрочник»: Наталья Федорова о главных темах жизни Псковского района 23.04.2021, 12:000 СНГБ предлагает получить кредит онлайн за один день
23.04.2021, 11:550 Мошенники убедили псковича оформить кредит и перевести им почти 350 тысяч рублей 23.04.2021, 11:490 От укусов клещей за неделю в Псковской области пострадали 37 человек 23.04.2021, 11:442 Пенсионер из Бежаницкого района наказан за продажу самогона 23.04.2021, 11:420 Пункт выдачи мусорных мешков организовали в Невеле
23.04.2021, 11:382 Псковская область занимает последнее место на Северо-Западе по уплате налогов 23.04.2021, 11:300 Концерт «Шекспир & Прокофьев» состоится сегодня в псковской филармонии 23.04.2021, 11:260 Задолженность по налогам в Псковской области превысила 3,5 млрд рублей 23.04.2021, 11:210 «Хайпожоры»: «Жести» больше нет
23.04.2021, 11:200 Иностранца задержали за незаконное пересечение границы в Псковской области 23.04.2021, 11:151 Псковичи выступают против передачи бань в частную собственность 23.04.2021, 11:121 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 320 23.04.2021, 11:080 Индекс промышленного производства в Псковской области превышает 100%
23.04.2021, 11:020 Игорь Сопов: Семимильными шагами мы движемся к внедрению дистанционного голосования 23.04.2021, 10:590 Началась видеотрансляция пресс-конференции со специалистами налоговой службы 23.04.2021, 10:570 В СберБанке рассказали, кто берет льготную ипотеку в России 23.04.2021, 10:520 В Куньинском районе девушка избила знакомого поленом
23.04.2021, 10:490 Великолукские ветеринары рассказали об онкозаболеваниях кошек 23.04.2021, 10:380 Пскович проведет в колонии более 2 лет за мошенничество 23.04.2021, 10:300 Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 24 апреля 23.04.2021, 10:272 Более 60 кубометров мусора вывезли с печорского кладбища
23.04.2021, 10:200 Инновации в водоснабжении предложили жители островской деревни 23.04.2021, 10:081 В Пскове инспектор ГИБДД отказался взять у нарушителя 2000 рублей 23.04.2021, 09:580 Звезда по имени Ольга 23.04.2021, 09:510 За кражу шампуня пскович на год лишился свободы
23.04.2021, 09:451 Бездомные разбросали бутылки на убранной сотрудниками ПТС территории 23.04.2021, 09:354 Среднемесячная зарплата в Псковской области превысила 31 тысячу рублей 23.04.2021, 09:290 Житель Опочки погиб при пожаре в своей квартире 23.04.2021, 09:250 Почти треть россиян одобряют апрельские общественные субботники
23.04.2021, 09:140 Каждая шестая компания в России пользуется услугами самозанятых 23.04.2021, 09:035 Более 2 тысяч человек умерли в Псковской области в январе-феврале 23.04.2021, 09:021 Минтруду предложили изменить правило использования маткапитала 23.04.2021, 08:480 Псковичей призывают не устраивать посиделки на теплосетях
23.04.2021, 08:470 Длинные выходные ждут россиян на следующей неделе 23.04.2021, 08:350 Названы самые необычные вакансии апреля в Псковской области 23.04.2021, 08:231 Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов 23.04.2021, 08:100 Умер последний защитник Брестской крепости
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.