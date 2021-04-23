Общество

Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора

Территория гаражного кооператива на улице 1-й Песочной попала на «Доску позора» - в проект, который запустила Псковская Лента Новостей в рамках конкурса «Чистый Псков» - по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города. Псковичка сообщила, что на территории земельного участка с разрешенным использованием для строительства растут горы мусора, ведь его вывозом никто не занимается.

«Все хотят, чтобы на их территории было чисто, но почему-то полагают, что мусор можно складировать на муниципальной территории, а не утилизировать в соответствии с требованиями законодательства. Членами кооператива, а также владельцами соседних гаражей, мусор складируется между гаражами или на прилегающей муниципальной территории, расположенной через дорогу - между земельными участками с кадастровыми номерами 60:27:0030523:20, 60:27:0030521:101 и 60:27:0030523:12», - написала автор обращения.

По ее словам, помимо членов гаражного кооператива, пренебрегают обязанностями по утилизации мусора и сотрудники МБОУ «Псковская школа-интернат». При этом территория самой школы содержится в чистоте и порядке, однако всю собранную учениками листву и мусор (еще с осени) помещают в полиэтиленовые пакеты, которые складируют за территорией, или вообще просто ссыпают возле внешних стен вспомогательных помещений, за забором вне территории школы-интерната.

На приложенной карте автор обращения розовым цветом отметила места, где складирует листву и мусор учреждение, а черным - места складирования мусора владельцами гаражей.

Напомним, в рамках проекта «Доска позора» мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию ПЛН фотографии тех мест в Пскове, которые требуют уборки, но при этом по каким-то причинам давно не приводились в порядок. Все заявки будут перенаправлены в Контрольное управление администрации города для разбирательства, кто из ответственных лиц плохо справляется со своими обязанностями.

Управляющая компания, которая не прибралась на территории, находящейся в ее ведении, нерадивый подрядчик, забывший убрать мусор после ремонта, предприниматель, который не посчитал нужным облагородить территорию вокруг своего заведения - в каждом случае мы постараемся определить, кому давно пора взять в руки грабли и мешки для мусора.

Фотографии, а также небольшое описание плохо убранной территории (обязательно указывать, где находится и как давно не убирается) принимаются по адресу: redaktor@pln-pskov.ru.