Общество

Юрий Сорокин: Чистота - важный момент комфортной городской среды

Вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин принимает участие во всероссийском субботнике, который проходит в Пскове сегодня, 24 апреля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на субботник прибыли также секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Мне кажется, чистота в наших городах — важный момент комфортной среды. Сколько себя помню, я всегда участвовал в субботниках, да и вся страна активно принимает участие в субботниках. Если есть настроение и желание, хочется подышать свежим воздухом и сделать общественно полезное дело, нужно выйти на субботник», - сказал парламентарий.

Субботник в Пскове идет уже месяц, за это время внешне город преобразился, отметил Юрий Сорокин.

«Вы можете заметить, что город становится краше. Слышали выражение о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но ничего, это наш мусор, сами и уберем», - сказал руководитель общественной приемной «Единой России».

Сегодня на субботнике на склоне у церкви Климента папы Римского в Пскове убрали мусор, прошлогодние листья, посадили деревья.

«Я думаю, в мае эта общественная территория станет еще красивее. Таким количеством людей можно сразу сделать большой объем работы», - заметил Юрий Сорокин. Он также сказал, что его радует тот факт, что в мероприятии принимает участие и молодежь.

Добавим также, что всероссийский субботник в Псковской области синхронизирован с конкурсом по благоустройству «Чистый Псков», который стартовал 1 апреля. Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».