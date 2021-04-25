Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Модно и практично
Уникальная разработка Nordman
Жить экологично очень просто
Вузы вышли из моды
Доска позора
...и юный «Октябрь» впереди
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Общество 25.04.2021 22:210 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч 26.04.2021 11:240 В российских школах предлагают ввести новый предмет 26.04.2021 11:190 Родители и ученики Гуманитарного лицея навели порядок на набережной Великой 26.04.2021 11:150 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 26.04.2021 11:000 Пскович-ликвидатор рассказал о Чернобыльской катастрофе 26.04.2021 10:350 В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:238 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 23.04.2021 14:200 Кремль назвал точный график майских выходных 23.04.2021 23:150 В Псковской области зарегистрирована новая вспышка заболеваемости COVID-19 25.04.2021 09:384 Псковский губернатор прокомментировал вопрос о начислении обещанных президентом выплат 24.04.2021 21:240 Мужчина погиб, выпав с балкона на улице Лепешинского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Родители и ученики Гуманитарного лицея навели порядок на набережной Великой

26.04.2021 11:19|ПсковКомментариев: 0

Гуманитарный лицей стал участником конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» и претендует на победу в номинации «Территория учреждений и организаций». Соответствующая заявка поступила в редакцию Псковской Ленты Новостей.

Родители и ученики 5-г класса МАОУ «Гуманитарный лицей» 17 апреля навели порядок на левом берегу реки Великой, на участке от железнодорожного моста до моста имени 50-летия Октября. Им удалось собрать 6 кубометров мусора.

 

В субботнике приняли участие 10 человек.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурсные заявки принимались в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

На сегодняшний день прием заявок закрыт.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Теги: #конкурс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 744 человека
Сюжет: «Чистый Псков» Родители и ученики Гуманитарного лицея навели порядок на набережной Великой Детский сад «Теремок» претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» Территорию вокруг «Ленты» на Запсковье очистили от мусора и благоустроили Магазин Sushi Room присоединился к конкурсу «Чистый Псков» Магазин сети «Пятерочка» стал участником конкурса «Чистый Псков» Лицей «Развитие» встретил весну уборкой мусора и благоустройством Торговый комплекс «Лента» пополнил список участников конкурса «Чистый Псков» Благоустроенную территорию детсада №46 внесли в номинацию конкурса «Чистый Псков» Школа №18 провела уборку воинского захоронения на Дмитриевском кладбище В городе Дно провели соревнования по сбору мусора Центральный рынок Пскова очистили от накопившегося за зиму мусора Сотрудники «Горводоканала» привели в порядок территорию предприятия Три двора на Красноармейской заявлены для участия в конкурсе «Чистый Псков» Профсоюзные активисты «Горводоканала» навели порядок на набережной Великой «Титан-Полимер» облагородил территорию сквера под Октябрьским виадуком Липы, барбарис и калину высадили на субботнике в Пскове Школа №5 претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» Юрий Сорокин: Чистота - важный момент комфортной городской среды Ирек Файзуллин и Андрей Турчак прибыли на Всероссийский субботник в Псков Псков присоединился к Всероссийскому субботнику Команда управляющих привела в порядок территорию вокруг ТК «ПИК-60» Сотрудники Псковского облсовпрофа стали участниками конкурса «Чистый Псков» Сотрудники «Экокабеля» провели субботник в Летнем саду Гаражный кооператив на Песочной занесли на «Доску позора» из-за куч мусора Сотрудники магазина «Деревня Соловьи» в Овсищах навели чистоту на прилегающей территории Псковский хлебокомбинат принял участие в конкурсе «Чистый Псков» Сотрудники детсада «Журавлик» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Переулки Псковстроя попали на «Доску позора» из-за свалки Сотрудники FIT SERVICE навели порядок в Финском парке Пскова «Псков-Полимер» принял участие в конкурсе «Чистый Псков» «Доска позора» пополнилась замусоренной территорией на улице Солнечной Молодежный совет Почты России навел порядок под Ольгинским мостом в Пскове Очаг мусора на улице Розы Люксембург в Пскове занесли на «Доску позора» Учащиеся Псковского технического лицея навели порядок у Домика «Искры» Семья из Пскова облагородила дорогу к автобусной остановке Набережную реки Великой в Пскове привели в порядок сотрудники Центра туризма Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный» Волонтеры лицея «Развитие» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Житель улицы Госпитальной заявился на участие в конкурсе «Чистый Псков» Облюбованную под парковку зеленую зону на улице Госпитальной внесли на «Доску позора» Территорию перед домом на Рижском проспекте в Пскове привели в порядок До 25 апреля принимаются заявки на конкурс «Чистый Псков» Покрытый мусором газон перед домом на Рижском проспекте занесли на «Доску позора» Опубликован перечень территорий для уборки активистами в рамках конкурса «Чистый Псков» «Доска позора»: Улицу Мирную назвали территорией, которая не убирается никогда Улицу Поселочную в Пскове занесли на «Доску позора» из-за мусора и грязи Из-за груды мусора улица в Любятово оказалась на «Доске позора» Грязную территорию вокруг Р-16 в Пскове занесли на «Доску позора» Проект «Доска позора»: расскажите о плохо убранных территориях в Пскове Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков» Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков» ПЛН-ТВ: Псковичи об участии в акции «Чистый Псков» Конкурс «Чистый Псков» пополнится номинацией для активных горожан УГХ ожидает участия силовиков в состязаниях-субботнике в Пскове Оценивать уборку во время «Чистого Пскова» будут в пяти номинациях Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистый Псков» Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым «Экопром» примет участие в акции «Чистый Псков» Юрий Сорокин об акции «Чистый Псков»: Всем желающим - добро пожаловать Дмитрий Гусаков: «Чистый Псков» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города Состязание-субботник «Чистый Псков» стартует в Пскове в апреле
26.04.2021, 11:390 Участки региональных дорог перекроют в Гдове 2 мая 26.04.2021, 11:300 «Гайд-парк»: Александр Козловский о подготовке к выборам и формировании комфортной среды 26.04.2021, 11:240 В российских школах предлагают ввести новый предмет 26.04.2021, 11:190 Родители и ученики Гуманитарного лицея навели порядок на набережной Великой
26.04.2021, 11:150 Еще пять человек умерли от коронавируса в Псковской области 26.04.2021, 11:130 Пьяного водителя «Инфинити» остановили в Пскове 26.04.2021, 11:070 ЛДПР приглашает псковичей к участию в конкурсе в соцсетях 26.04.2021, 11:000 Пскович-ликвидатор рассказал о Чернобыльской катастрофе
26.04.2021, 10:520 Ночью росгвардейцы задержали 18-летнюю псковичку за кражу алкоголя 26.04.2021, 10:441 Запрет на вывоз бензина могут ввести в России 26.04.2021, 10:390 «Беседка»: Как пройдет первый День работников скорой помощи в Псковской области? 26.04.2021, 10:350 В Псковской области стартовало голосование за объекты благоустройства
26.04.2021, 10:280 Партия «Новые люди» и экс-мэр Якутска готовят программу развития регионов 26.04.2021, 10:140 Фугасную ракету нашли в псковской деревне Соловьи 26.04.2021, 10:090 Псковская область заняла 58 место в рейтинге регионов по размеру вкладов населения 26.04.2021, 10:001 Азартная игра с жертвой
26.04.2021, 09:400 Фотофакт: Дерево упало на дорогу в Пскове 26.04.2021, 09:310 Две женщины погибли при пожаре в Бежаницком районе 26.04.2021, 09:161 На дорогах Псковской области за неделю задержали 46 нетрезвых водителей 26.04.2021, 09:041 В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов
26.04.2021, 08:520 Псковская область занимает 64 место в рейтинге лучших для жизни регионов 26.04.2021, 08:360 Исполнилось 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС 26.04.2021, 08:220 Названы лауреаты премии «Оскар» 26.04.2021, 08:130 Инфекционист заявил о росте коэффициента летальности от COVID-19
26.04.2021, 07:544 Роспотребнадзор советует провести майские праздники на даче 26.04.2021, 07:350 Депутаты Госдумы предлагают закрепить в законе сельский туризм 26.04.2021, 07:180 Россияне назвали необходимую для достойной жизни зарплату 26.04.2021, 07:000 Страстная неделя началась у православных христиан
25.04.2021, 22:210 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч 25.04.2021, 22:020 Россия и Эстония возобновили авиасообщение 25.04.2021, 21:411 «Ложь как глагол»: Бузовой указали на ошибки после урока грамотности 25.04.2021, 21:200 Псковичи узнали, как организовано питание в московских школах
25.04.2021, 21:023 Участок дороги XIX века открыли археологи на территории Снетогорского монастыря 25.04.2021, 20:393 Опубликованы новые данные по безопасности «Спутника V» 25.04.2021, 20:151 Детский сад «Теремок» претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» 25.04.2021, 19:545 Финансист рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей
25.04.2021, 19:350 В начале мая россиян ждет прохладная погода 25.04.2021, 19:160 Магазин Sushi Room принял участие в конкурсе «Чистый Псков» 25.04.2021, 18:570 К акции «Безопасная весна» присоединился Центр помощи детям в Печорах 25.04.2021, 18:390 Познавательный форум «Молодежь Гдовщины» откроется 1 мая
25.04.2021, 18:180 Территорию вокруг «Ленты» на Запсковье очистили от мусора и благоустроили 25.04.2021, 17:566 Патриарх Кирилл рассказал о предложении возглавить оппозицию в 90-е 25.04.2021, 17:370 Снег с дождем прогнозируют псковские синоптики 26 апреля 25.04.2021, 17:1816 В России проверят школьные учебники после слов Путина
25.04.2021, 16:571 Магазин сети «Пятерочка» стал участником конкурса «Чистый Псков» 25.04.2021, 16:366 «Единая Россия» обсудит предвыборную программу с жителями регионов 25.04.2021, 16:150 В МЧС рассказали псковичам, как уберечь дачу от пожара 25.04.2021, 15:550 От Кентавра до Бродского: выставку всемирно известного скульптора открыли в «Михайловском»
25.04.2021, 15:346 Иногда животные ведут себя разумнее людей — псковский губернатор об экологичном поведении 25.04.2021, 15:121 В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки 25.04.2021, 14:434 Жириновский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» 25.04.2021, 14:212 В Мальской долине местные жители остановили пожар
25.04.2021, 14:001 Минтруд предлагает отменить потребительскую корзину 25.04.2021, 13:400 В Усвятах благоустроили Замковую гору в рамках всероссийского субботника 25.04.2021, 13:141 Дежурные группы на майские праздники формируют в детсадах Пскова 25.04.2021, 12:532 Андрей Турчак впервые принял участие в марафонском забеге в Пскове
25.04.2021, 12:309 Подготовлена концепция нового парка у монумента «Ледовое побоище» под Псковом 25.04.2021, 12:111 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем 25.04.2021, 11:530 В Пскове сотрудники ОМОН задержали мужчину в наркотическом опьянении 25.04.2021, 11:341 Еще 51 случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области
25.04.2021, 11:110 Найденные в Псковской области останки бойца перезахоронят в Белоруссии 25.04.2021, 10:445 В Псковской области разработают регламент проведения майских праздников 25.04.2021, 10:413 Минздрав планирует признать болезнью зависимость от компьютерных игр 25.04.2021, 10:220 Губернатор призвал поддержать туротрасль Псковской области
25.04.2021, 10:160 Пожилого рыбака продолжают искать в Печорском районе 25.04.2021, 10:024 Михаил Ведерников рассказал, сколько Псковская область платит по коммерческим кредитам 25.04.2021, 09:545 Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя 25.04.2021, 09:384 Псковский губернатор прокомментировал вопрос о начислении обещанных президентом выплат
25.04.2021, 09:120 Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 25.04.2021, 08:551 МВД выдало в два раза меньше водительских прав после вступления в силу новых правил 24.04.2021, 23:453 На территории у монумента «Ледовое побоище» в Пскове посадили 14 новых деревьев 24.04.2021, 23:300 Лицей «Развитие» встретил весну уборкой мусора и благоустройством
24.04.2021, 23:150 В Пскове открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына 24.04.2021, 23:000 Торговый комплекс «Лента» пополнил список участников конкурса «Чистый Псков» 24.04.2021, 22:589 Глава управления ФСИН убит в Забайкалье 24.04.2021, 22:527 Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.