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Общество

Cтоловая «Скобарь» пополнила список участников конкурса «Чистый Псков»

26.04.2021 17:42|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники столовой «Скобарь» и бара SCO.BAR навели порядок на территории своих объектов и подали заявку на участие в конкурсе по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» в номинации «территория объекта торговли».

Территорию вокруг столовой и бара на Октябрьском проспекте, 15 дружный коллектив всегда старается содержать в порядке и чистоте.

Однако с приходом весны здесь решили уделить больше внимания фасадам, витринам и вывескам. Их тщательно вымыли, чтобы здание радовало глаз и псковичей, и гостей города.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурсные заявки принимались в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

На сегодняшний день прием заявок закрыт.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Теги: #конкурс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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