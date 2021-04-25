Общество

Кафе быстрого питания присоединилось к конкурсу «Чистый Псков»

Кафе быстрого питания AT Felix Street Food присоединилось к конкурсу по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» и претендует на победу в номинации «территория объекта торговли».

«Мы за чистоту! Еженедельно мы моем фасад павильона и окна. Каждый день у нас проводится уборка что и с лицевой стороны здания, и с тыловой», - рассказали Псковской Ленте Новостей в заведении.

Добавим, что внимательно относятся в кафе и к чистоте на прилегающей территории.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурсные заявки принимались в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

На сегодняшний день прием заявок закрыт.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».