Общество

Работники «Псковских тепловых сетей» провели комплекс мероприятий по уборке города

Работники «Псковских тепловых сетей» провели целый комплекс мероприятий по уборке территорий города, поэтому в рамках конкурса благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» предприятие претендует на победу сразу в нескольких номинациях: ««территория предприятия», «территория учреждений и организаций» и «прочие территории общего пользования».

«Многие организации убирают общественные места: тротуары, береговую линию, парковые зоны, то есть те места, которые чаще всего посещаются жителями и гостями Пскова. Некоторые организации убирали свою территорию. Наше предприятие не стало исключением и навело порядок и чистоту на своих объектах, с прилегающей территорией и в местах, где проходят наружные сети (теплотрассы). И это ни что-то из ряда вон выходящее, как вам всем известно, наши объекты – это места повышенной опасности, и даже к уборке их надо подходить с осторожностью», - рассказали Псковской Ленте Новостей в «ПТС».

Работу пришлось провести колоссальную, ведь, у предприятия 164 объекта, территорию которых, как и прилегающую, необходимо было убрать. Не забыли сотрудники «ПТС» и про «воздушные» сети, протяженность которых составляет 39 километров.

«Наши коллеги не только все убрали (банки, бутылки, сухие листья и так далее), но и вырубили молодую поросль, одним словом, не на словах, а на деле сделали наш город чище. Очень надеемся на то, что эта чистота не останется мимолетной, а будет таковой как можно дольше, ведь все это в наших руках, каждый из нас способен сделать город чище», - добавили в муниципальном предприятии.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурсные заявки принимались в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

На сегодняшний день прием заявок закрыт.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».