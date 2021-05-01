Общество

Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область

В ближайшие полторы недели в Псковскую область дополнительно поступит более 7 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем традиционном еженедельном обращении, который призвал псковичей использовать выходные для того, чтобы без суеты и длительного ожидания сделать прививку.

«Пункты вакцинации будут работать в обычном графике, и запас препаратов у нас есть в необходимом количестве», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников напомнил, что в Пскове сделать прививку можно и в торговых центрах — «Империале», «Акваполисе» и Fjord Plaza. В Великих Луках в ближайшие дни откроется аналогичный пункт вакцинации в торговом центре «Апельсин».

«В Псковской области вакцинация идет довольно динамично. Первым компонентом привито уже более 45 тысяч жителей, а это составляет около 15% от взрослого населения, подлежащего вакцинации. Хорошими темпами прививаются жители старше 60 лет. Они составляют более половины от общего количества всех вакцинированных. Я искренне рад, что люди старшего возраста так трепетно относятся к своему здоровью», - заключил губернатор.