Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза»

Еще один пункт вакцинации открылся в Пскове – в торговом центре «Фьорд Плаза», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Пункт оборудован всем необходимым для хранения, а также оказания первой медицинской помощи.
Работать пункт вакцинации в торговой центре будет ежедневно с 9:00 до 15:00.
Напомним, что запись на вакцинацию производится по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений.
Пункты вакцинации открыты в каждом районе области, в Пскове – в поликлиниках и в трех торговых центрах: «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза».
Ранее губернатор анонсировал открытие пункта вакцинации и в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках.