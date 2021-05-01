Общество

Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза»

Ранее губернатор анонсировал открытие пункта вакцинации и в ТЦ «Апельсин» в Великих Луках.

Пункты вакцинации открыты в каждом районе области, в Пскове – в поликлиниках и в трех торговых центрах: «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза».

Напомним, что запись на вакцинацию производится по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений.

Работать пункт вакцинации в торговой центре будет ежедневно с 9:00 до 15:00.

Пункт оборудован всем необходимым для хранения, а также оказания первой медицинской помощи.

Еще один пункт вакцинации открылся в Пскове – в торговом центре «Фьорд Плаза», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 467 человек

В опросе приняло участие 467 человек

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