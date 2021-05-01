Общество

ТРК «Акваполис» отмечает пятилетие с момента открытия

Пятилетие отмечает сегодня, 1 мая, торгово-развлекательный комплекс «Акваполис».

В истории «Акваполиса» было много разных и интересных событий, которые мы предлагаем вспомнить вместе в нашей виртуальной фотогалерее.

В честь праздника в ТРК «Акваполис» проводят розыгрыш призов. Подарки для покупателей приготовили «Капитан Мармелад», кафе-мороженое «33 пингвина», «Yamaguchi», «Xiaomi» и другие.

«Акваполис» приглашает присоединиться к своим интерактивным площадкам в ВКонтакте vk.com/aquapolistrk и в Instagram - @akvapolis_psk.