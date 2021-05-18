Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Итоги конкурса-субботника «Чистый Псков»

В четверг, 20 мая в 12.00 в пресс-центре Псковской Ленты Новостей подведут итоги конкурса-субботника «Чистый Псков».

Администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков». Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Победителей выбирали читатели Псковской Ленты Новостей и экспертная комиссия. Победители получили подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, памятные призы от компании «Титан-Полимер».

На конкурс поступило около 40 заявок от предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и даже от активной семьи псковичей. Одна из организаций-участников конкурса собрала 130 мешков мусора. Конкурс вызвал большой интерес со стороны псковичей и показал, что горожане неравнодушно относятся к своему городу.

Как организаторы и партнеры оценивают итоги конкурса? Насколько активно псковичи убирали свой город? Будет ли конкурсная модель использоваться в следующем году? Итоги конкурса подведут:

- заместитель главы администрации Пскова Павел Волков;

- заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас;

- директор филиала «Экопром» Александр Киселев и заместитель директора Марина Мезенцева;

- директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева.

Дата проведения: четверг, 20 мая. Начало в 12:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал.

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