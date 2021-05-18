Общество

Проект «Доска почета псковских медиков»: расскажите о тех, кто нас спасает

Псковская Лента Новостей предлагает своим читателям рассказать о врачах и медсестрах поликлиник и больниц Пскова и области, чьи имена достойны размещения на виртуальной Доске почета.

Фото: Вадим Боченков

Антон Павлович Чехов Чехов писал, что «профессия врача – это подвиг, требующий чистоты души и помыслов». Профессия медика никогда не теряла своей значимости: врач — одна из самых благородных профессий, наиболее социально значимых, так как именно в руках врача подчас находится человеческая жизнь. На фоне COVID понимание этой простой истины стало особенно ясным. Однако зачастую каждодневный подвиг наших медиков остается незамеченным.

Присылайте ваше мнение на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.

В рамках проекта письма читателей будут публиковаться на сайте Псковской Ленты Новостей. Все медики получат благодарственные письма от комитета по здравоохранению Псковской области, а также от редакции ПЛН.