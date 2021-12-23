Общество

Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков»

Еще лет сорок назад Доска почета была обязательным атрибутом даже самого небольшого трудового коллектива. Сегодня в обществе вновь возникает потребность выразить уважение тем людям, которые вкладывают душу в любимую работу, особенно если речь идет о тех, кто ежедневно спасает наши жизни и сохраняет наше здоровье.

Фото: Вадим Боченков

В мае этого года Псковская Лента Новостей предложила своим читателям рассказать о врачах и медсестрах поликлиник и больниц Пскова и области, чьи имена достойны размещения на виртуальной Доске почета.

Мы рады, что наш проект вызвал интерес у жителей региона: за полгода в наш адрес пришли более двух десятков писем с историями о медиках. Среди героев, которых просила отметить общественность, были работники самых разных специализаций: хирурги, терапевты, гинекологи и даже один гематолог, но почему-то ни одного зубного врача. Видимо, у страха глаза по-прежнему велики.

А если серьезно, то среди 25 медиков - 7 медсестер, 3 педиатра и 3 гинеколога. Это наш своеобразный топ-3. Дети, судя по всему, по-прежнему - наше все (к слову, из 7 медсестер две работают с педиатрами, самое упоминаемое медучреждение при этом - Псковская детская городская поликлиника). Многие авторы просили поблагодарить тех медиков, кто выходил их в сложные дни болезни COVID-19.

Большинство имен представляют здравоохранение города Пскова - жители районов, к сожалению, не так активно участвовали в проекте.

Псковская Лента Новостей благодарит всех, кто откликнулся на призыв редакции, и с гордостью еще раз называет достойные имена наших медиков, помня, впрочем о том, что тысячи других остались по тем или иным причинам за полем нашего зрения. «Доска почета» виртуальная, но заслуги - реальные! Спасибо за ваш нелегкий труд!

Антонова Елена Сергеевна (акушер-гинеколог Псковского перинатального центра)

Бедин Владимир Владимирович (хирургическое отделение Псковской межрайонной больницы)

Бенескриптова Елена Владимировна (Псковская городская больница)

Васильев Иван Сергеевич (фельдшер Псковской городской поликлиники)

Гайдук Ирина Федоровна (гематолог Детской областной больницы)

Гвоздицкий Владимир Викторович (хирург, Пушкиногорская межрайонная больница)

Герасенко Марина Аскольдовна (врач-терапевт Псковской городской поликлиники №2)

Денисов Максим Викторович (педиатр Псковской детской городской поликлиники на улице Алтаева)

Емельянова Светлана (медсестра, Пушкиногорская межрайонная больница)

Иванов Александр Геннадьевич (отделение травматологии Псковской городской больницы)

Кудрявцев А. В. (специалист Псковской районной поликлиники)

Кузьмина Ирина (медсестра Псковской межрайонной больницы)

Лунгу Елена Сергеевна (участковый терапевт ГБУЗ ПО Псковская межрайонная больница)

Мелех Эльвира Борисовна (главный врач Псковской детской городской поликлиники)

Можаева Марина Юрьевна (акушер-гинеколог Псковского перинатального центра)

Ниязов Бакыт Бакирович (заведующий неврологическим отделением Островской межрайонной больницы)

Оконечникова Варвара (заведующая отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы)

Павлова Екатерина (медсестра детской городской поликлиники на Алтаева, 22)

Поважная Ирина Ярославовна (педиатр Псковской детской городской поликлиники на улице Алтаева)

Скрипина Татьяна Ивановна (педиатр Псковской детской городской поликлиники на улице Алтаева)

Слупко Вера Николаевна (врач-гинеколог)

Теслова Ольга (медсестра, Пушкиногорская межрайонная больница)

Фролова Галина Ивановна (медсестра поликлиники города Новосокольники)

Яковлева Зинаида (медсестра детской городской поликлиники на Алтаева, 22)

Якубчак Екатерина (старщая медсестра Псковской областной инфекционной больницы).