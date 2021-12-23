Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Изменения для владельцев недвижимости
инфографика 2021
лечение без очередей и хамства
праздник в усадьбе
«Классные каникулы» в Новый год
Что нужно для любимого хобби?
Особенности псковской кулинарии
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
«Справедливая Россия» решает проблемы
музей русского пития
Псковская медицина в 2021 году
Телефон прямого эфира 56-73-72
разговоры о кухне
 
 
 
ещё Общество 23.12.2021 06:580 В Псковской области выявили 157 новых случаев COVID-19 23.12.2021 09:340 Система образования Пскова участвовала в двух профильных нацпроектах в 2021 году 23.12.2021 09:330 Праздничную программу для гостей подготовил ресторан «Пивной дом» в Пскове 23.12.2021 09:184 Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков» 23.12.2021 08:301 Почта России названа одной из лучших служб доставки 23.12.2021 08:003 Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса «МИР 19»
 
 
 
Самое популярное 19.12.2021 13:381 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Гдовском районе 16.12.2021 11:0015 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей - 2021. Итоги проекта 16.12.2021 07:1711 Новогодние выплаты пенсионерам предложили сделать ежегодными 17.12.2021 17:0122 Почти 2 млрд рублей требуется на реализацию концепции развития велосистемы Пскова 16.12.2021 11:380 Три автомобиля разбила упавшая с крыши глыба льда в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков»

23.12.2021 09:18|ПсковКомментариев: 4

Еще лет сорок назад Доска почета была обязательным атрибутом даже самого небольшого трудового коллектива. Сегодня в обществе вновь возникает потребность выразить уважение тем людям, которые вкладывают душу в любимую работу, особенно если речь идет о тех, кто ежедневно спасает наши жизни и сохраняет наше здоровье.

 

Фото: Вадим Боченков

В мае этого года Псковская Лента Новостей предложила своим читателям рассказать о врачах и медсестрах поликлиник и больниц Пскова и области, чьи имена достойны размещения на виртуальной Доске почета.

Смотрите также
20.05.2021 12:210 Проект «Доска почета псковских медиков»: расскажите о тех, кто нас спасает

Мы рады, что наш проект вызвал интерес у жителей региона: за полгода в наш адрес пришли более двух десятков писем с историями о медиках. Среди героев, которых просила отметить общественность, были работники самых разных специализаций: хирурги, терапевты, гинекологи и даже один гематолог, но почему-то ни одного зубного врача. Видимо, у страха глаза по-прежнему велики.

А если серьезно, то среди 25 медиков - 7 медсестер, 3 педиатра и 3 гинеколога. Это наш своеобразный топ-3. Дети, судя по всему, по-прежнему - наше все (к слову, из 7 медсестер две работают с педиатрами, самое упоминаемое медучреждение при этом - Псковская детская городская поликлиника). Многие авторы просили поблагодарить тех медиков, кто выходил их в сложные дни болезни COVID-19.

Большинство имен представляют здравоохранение города Пскова - жители районов, к сожалению, не так активно участвовали в проекте.

Псковская Лента Новостей благодарит всех, кто откликнулся на призыв редакции, и с гордостью еще раз называет достойные имена наших медиков, помня, впрочем о том, что тысячи других остались по тем или иным причинам за полем нашего зрения. «Доска почета» виртуальная, но заслуги - реальные! Спасибо за ваш нелегкий труд!

Антонова Елена Сергеевна (акушер-гинеколог Псковского перинатального центра)

Бедин Владимир Владимирович (хирургическое отделение Псковской межрайонной больницы)

Бенескриптова Елена Владимировна (Псковская городская больница)

Васильев Иван Сергеевич (фельдшер Псковской городской поликлиники)

Гайдук Ирина Федоровна (гематолог Детской областной больницы)

Гвоздицкий Владимир Викторович (хирург, Пушкиногорская межрайонная больница)

Герасенко Марина Аскольдовна (врач-терапевт Псковской городской поликлиники №2)

Денисов Максим Викторович (педиатр Псковской детской городской поликлиники на улице Алтаева)

Емельянова Светлана (медсестра, Пушкиногорская межрайонная больница)

Иванов Александр Геннадьевич (отделение травматологии Псковской городской больницы)

Кудрявцев А. В. (специалист Псковской районной поликлиники)

Кузьмина Ирина (медсестра Псковской межрайонной больницы)

Лунгу Елена Сергеевна (участковый терапевт ГБУЗ ПО Псковская межрайонная больница)

Мелех Эльвира Борисовна (главный врач Псковской детской городской поликлиники)

Можаева Марина Юрьевна (акушер-гинеколог Псковского перинатального центра)

Ниязов Бакыт Бакирович (заведующий неврологическим отделением Островской межрайонной больницы)

Оконечникова Варвара (заведующая отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы)

Павлова Екатерина (медсестра детской городской поликлиники на Алтаева, 22)

Поважная Ирина Ярославовна (педиатр Псковской детской городской поликлиники на улице Алтаева)

Скрипина Татьяна Ивановна (педиатр Псковской детской городской поликлиники на улице Алтаева)

Слупко Вера Николаевна (врач-гинеколог)

Теслова Ольга (медсестра, Пушкиногорская межрайонная больница)

Фролова Галина Ивановна (медсестра поликлиники города Новосокольники)

Яковлева Зинаида (медсестра детской городской поликлиники на Алтаева, 22)

Якубчак Екатерина (старщая медсестра Псковской областной инфекционной больницы).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею строительства временного моста от улицы Люксембург к Профсоюзной?
В опросе приняло участие 209 человек
Сюжет: Доска почета псковских медиков Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков» Псковичка поблагодарила врача-гинеколога в рамках проекта ПЛН о медиках Псковичка просит отметить на «Доске почета псковских медиков» акушера-гинеколога Пскович просит выразить благодарность специалисту районной поликлиники Псковичи просят отметить врача-терапевта, проработавшего на участке около четверти века Псковичка поблагодарила педиатра в рамках проекта ПЛН о медиках Практикующий фельдшер и активист стал участником проекта ПЛН о медиках Пациент просит поощрить островского невролога «Доктор от бога»: хирург из Пушкинских Гор стал участником проекта ПЛН о медиках Псковского акушера-гинеколога Марину Можаеву просят отметить в рамках проекта ПЛН Врача Псковской горбольницы просят отметить в рамках проекта ПЛН «Спасла жизнь моим родителям»: псковского реаниматолога просят отметить в рамках проекта ПЛН В рамках проекта ПЛН псковичи поблагодарили медиков, работающих с детьми Медсестру советской закалки просят отметить в рамках проекта ПЛН «Плечом к плечу против COVID-19»: коллеги просят отметить заслуги медсестры Екатерины Якубчак Жительница Петербурга просит отметить работу псковских медиков Псковичка просит отметить работу врача COVID-бригады в проекте «Доска почета псковских медиков» Первые отклики на проект «Доска почета псковских медиков» поступили в редакцию ПЛН Проект «Доска почета псковских медиков»: расскажите о тех, кто нас спасает
23.12.2021, 10:370 Автомобиль «Мерседес Бенц» загорелся в Пскове 23.12.2021, 10:360 Более трех миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками 23.12.2021, 10:150 Дом в шубе 23.12.2021, 10:081 «Обратный отсчет»: Игорь Савицкий об итогах года для псковского бизнеса
23.12.2021, 09:560 Легковой автомобиль и фура столкнулись на шоссе в Псковской области 23.12.2021, 09:510 Регионам разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию 23.12.2021, 09:340 Система образования Пскова участвовала в двух профильных нацпроектах в 2021 году 23.12.2021, 09:330 Праздничную программу для гостей подготовил ресторан «Пивной дом» в Пскове
23.12.2021, 09:184 Хирурги, педиатры, медсестры: кто попал на виртуальную «Доску почета псковских медиков» 23.12.2021, 09:173 «Каштанку» в постановке Юлии Пересильд и другие спектакли покажут в Пскове в январе 23.12.2021, 09:000 Поголовье свиней в Псковской области сократилось более чем на 11% 23.12.2021, 08:450 Условия выхода на пенсию в 2022 году уточнили в Пенсионном фонде
23.12.2021, 08:301 Почта России названа одной из лучших служб доставки 23.12.2021, 08:150 «Огонёк в горах» увидят кинозрители в Пскове 23 декабря 23.12.2021, 08:003 Минздрав зарегистрировал ингаляционный препарат от коронавируса «МИР 19» 23.12.2021, 07:460 Пскович предстанет перед судом за угрозу убить мать кирпичом
23.12.2021, 07:300 Еще более 700 псковичей сделали первую прививку от коронавируса 23.12.2021, 07:141 Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций в интернете 23.12.2021, 06:580 В Псковской области выявили 157 новых случаев COVID-19 22.12.2021, 22:550 Псковский профсоюз поздравил Детскую деревню SOS с днем рождения
22.12.2021, 22:400 Имена лучших молодых педагогов назвали в Псковской области 22.12.2021, 22:250 Великолукские спортсмены получили награды от «Единой России» 22.12.2021, 22:100 Более 10 социально значимых молодежных проектов собрал конкурс «Есть идея» в Пскове 22.12.2021, 21:550 Посмотреть на «Надькину корову» приглашают псковичей
22.12.2021, 21:250 Псковский облсовпроф поздравил энергетиков с профессиональным праздником 22.12.2021, 21:104 Псковский губернатор обсудил вопросы газификации региона с председателем правления «Газпрома» 22.12.2021, 20:502 Псковичей предупредили об изменении времени работы новогодней ярмарки 22.12.2021, 20:350 Реализацию народной программы обсудили на собрании фракции «Единой России»
22.12.2021, 20:150 Более 500 тысяч рублей собрали на благотворительной рождественской ярмарке в псковской гимназии 22.12.2021, 20:000 Объем инвестиций в сельское хозяйство Псковской области превысил 4 миллиарда рублей 22.12.2021, 19:450 Недобросовестного псковича лишили социального контракта 22.12.2021, 19:300 Представители псковских продовольственных брендов получили дипломы Минсельхоза
22.12.2021, 19:150 Направления сельского хозяйства учтены в законопроекте о бюджете на 2022 год - Андрей Козлов 22.12.2021, 19:001 Мигрантов и их помощника осудили за попытку незаконно пересечь границу в Печорах 22.12.2021, 18:450 Руководители четырех профобъединений встретятся в Псковской области 22.12.2021, 18:301 Александр Котов о взаимодействии законодательной и исполнительной власти
22.12.2021, 18:211 Приставы откроют для псковичей «горячую линию» 22.12.2021, 18:100 В 2022 году прогнозируется рост собственных доходов бюджета Псковской области 22.12.2021, 18:003 «Титан-Полимер» в лицах: бойцы энергетического фронта 22.12.2021, 17:430 В Псковской области продолжают улучшать условия ведения инвестиционной деятельности
22.12.2021, 17:320 Итоги работы за год подвели в Псковском облсовпрофе 22.12.2021, 17:206 Александр Котов поделился мнением о будущем «Единой России» 22.12.2021, 17:150 Новогодний спектакль в ГКЦ Пскова посетили 150 детей 22.12.2021, 17:090 Пскович отделался условным лишением свободы за приобретение амфетамина
22.12.2021, 17:023 Глава комитета по региональному контролю Псковской области покидает свой пост 22.12.2021, 16:5618 Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области 22.12.2021, 16:510 Глава Псковского облсовпрофа назвал недостаточным повышение МРОТ 22.12.2021, 16:461 Еще в одной школе Великих Лук ввели ограничения из-за ОРВИ
22.12.2021, 16:400 Андрей Козлов назвал правильной инициативу о введении почетных званий в сфере строительства и ЖКХ 22.12.2021, 16:310 Архив опубликовал информацию о работе псковской библиотеки в 1948 году 22.12.2021, 16:245 Зарплата муниципальных чиновников оставляет желать лучшего — Александр Котов 22.12.2021, 16:170 Снег и до -15 градусов прогнозируют в Псковской области 23 декабря
22.12.2021, 16:110 О решении повторно участвовать в конкурсе новогоднего украшения фасадов рассказали в «Покровском» 22.12.2021, 15:552 В Пыталовском районе мужчина отремонтировал сгнившую винтовку и попал в суд 22.12.2021, 15:530 Для псковичей продлят срок подачи документов на конкурс по отбору в Молодежный парламент 22.12.2021, 15:471 Александр Котов назвал условие для сменяемости власти в Псковской области
22.12.2021, 15:421 Главную новогоднюю ель в Великих Луках приведут в порядок 22.12.2021, 15:400 Возможности муниципалитетов давать друг другу кредиты обсудили в областном Собрании 22.12.2021, 15:300 ВТБ: Перед Новым годом россияне на 40% увеличили траты в кафе и ресторанах 22.12.2021, 15:270 Санаторий «Хилово» заслуживает статуса здравницы федерального значения — Игорь Иванов
22.12.2021, 15:220 Фальшивые купюры обнаружили в финучреждениях Великих Лук 22.12.2021, 15:050 Звание «Заслуженный строитель» планируют учредить в Псковской области 22.12.2021, 15:000 «Аквафор» поздравляет псковичей с Новым годом и дарит скидку на фильтры для воды 22.12.2021, 14:591 Александр Котов: Введение QR-кодов — это способ подтолкнуть людей к вакцинации
22.12.2021, 14:360 Главный финансовый документ обсудил законодательный комитет областного Собрания 22.12.2021, 14:240 Десять детсадов Пскова подали заявки на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов 22.12.2021, 14:140 Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России 22.12.2021, 14:102 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах 2021 года для регионального парламента. ВИДЕО
22.12.2021, 14:060 В Роструде заявили, что 31 декабря — не праздничный день 22.12.2021, 13:550 Миграция и закон 22.12.2021, 13:493 Александр Котов рассказал о своем видении взаимодействия органов власти в регионе 22.12.2021, 13:411 Провалившийся под лед мужчина скончался в Гдовском районе
22.12.2021, 13:370 Псковская область получит около 90 млн рублей на поддержку лечебных учреждений 22.12.2021, 13:210 Героями фотовыставки в Великих Луках стали собаки из городских приютов 22.12.2021, 13:150 Жителя Дедовичского района осудили за удар бутылкой по лицу оппонента 22.12.2021, 13:085 Закон о телемедицине нужно принять в 2022 году - Андрей Турчак
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru