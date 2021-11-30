Общество

Псковичка поблагодарила врача-гинеколога в рамках проекта ПЛН о медиках

Псковичка Елена предлагает разместить на виртуальной Доске почета псковских медиков имя врача-гинеколога Веры Слупко.

«Верна Николаевна уже на пенсии, но не могу не сказать о ней, - пишет автор сообщения, пришедшего в адрес редакции. - Врач-гинеколог из женской консультации №2, Третья поликлиника. Компетентная, внимательная, ответственная и последовательная. Ушла на пенсию где-то год назад в 84 года. Нередко пациенты ищут молодых и современных врачей, но профессионализм Веры Николаевны очень высоко ценили как пациенты, так и коллеги. Умение оставаться неравнодушным к своему делу специалистом при столь небольшой зарплате - отдельный подвиг. И это ее подвиг, в частности».

Напомним, в мае на страницах Псковской Ленты Новостей стартовал проект «Доска почета псковских медиков». Предлагаем читателям рассказать о врачах и медсестрах поликлиник и больниц Пскова и области, чьи имена достойны размещения на виртуальной Доске почета.

Присылайте ваше мнение на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.

В рамках проекта письма читателей будут публиковаться на сайте Псковской Ленты Новостей.