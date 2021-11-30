Общество

Псковичка просит отметить на «Доске почета псковских медиков» акушера-гинеколога

Жительница Пскова Елена предлагает разместить на виртуальной Доске почета псковских медиков имя акушера-гинеколога Псковского перинатального центра Елены Антоновой.

«Елены Сергеевны - не только грамотный, квалифицированный специалист, но и хороший человек, а это в профессии врача, особенно в роддоме, тоже очень важно! - уверена Елена. - Очень часто медикам не хватает человечности, внимания к пациенту или сил на это просто не остается. Поэтому такие качества считаю очень ценными. Тем более если речь идет о таком мероприятии, как рождение нового человека».

Напомним, в мае на страницах Псковской Ленты Новостей стартовал проект «Доска почета псковских медиков». Предлагаем читателям рассказать о врачах и медсестрах поликлиник и больниц Пскова и области, чьи имена достойны размещения на виртуальной Доске почета.

Присылайте ваше мнение на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.

В рамках проекта письма читателей будут публиковаться на сайте Псковской Ленты Новостей.