Общество

В Пскове после апрельских субботников вывезли около 750 кубометров мусора

Около 750 кубометров мусора было вывезено в Пскове после апрельских субботников силами «Экопром». Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Поблагодарив всех участников конкурса «Чистый Псков», он отметил, что в субботниках участвовали не только организованные группы предприятий и организаций, но и просто активные граждане. «После субботников мы начали получать сигналы от псковичей, которые по собственной инициативе собирали мусор и попросили его вывезти, - отметил Антон Ляугминас. - В настоящее время мы взаимодействуем по этому вопросу с "Экопромом"».

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков». Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Лучших выбирали читатели Псковской Ленты Новостей и экспертная комиссия. Победители получили подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и даже от активной семьи псковичей. Одна из организаций-участников конкурса собрала 130 мешков мусора. Конкурс вызвал большой интерес со стороны псковичей и показал, что горожане неравнодушно относятся к своему городу.