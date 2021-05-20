Общество

В суд по делу Гавунаса пришел поясняющий прокурор

В Псковском городском суде проходит очередное заседание по уголовному делу бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня обвинение представляют два работника прокуратуры. Один продолжает зачитывать документы, их местоположение в томах уголовного дела и номера страниц, а второй прокурор время от времени поясняет участникам суда, какое отношение имеют к делу те или иные документы.