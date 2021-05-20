В суд по делу Гавунаса пришел поясняющий прокурор

В Псковском городском суде проходит очередное заседание по уголовному делу бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня обвинение представляют два работника прокуратуры. Один продолжает зачитывать документы, их местоположение в томах уголовного дела и номера страниц, а второй прокурор время от времени поясняет участникам суда, какое отношение имеют к делу те или иные документы.
Перечислены документы о финансово-хозяйственной деятельности «Евро-Керамики», а также договоры с рядом фирм.
Обвинение сообщает, что ходе обысков в ООО «МегаМарт», «СтройИндекс», «Омега» и «Бест Фильм Колор» по различным адресам в Санкт-Петербурге ничего не изъято, данные организации по адресам регистрации не найдены. Прокурор перечислила пояснения представителей собственников зданий, где они подтверждают отсутствие указанных арендаторов. Обвинение считает этот факт подтверждением номинальности фирм, участвовавших в схеме хищения имущества.
Между тем защита указывает, что существует практика предоставления юридического адреса, а объяснения собственников взяты без предупреждения об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
Представление доказательств продолжается.