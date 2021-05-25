Учителю Марине Ивановой предлагают присвоить звание «Почетный гражданин Пскова»

Коллектив лицея основ экономики и предпринимательства №10 обратился в Псковскую городскую Думу с инициативой присвоить звание «Почетный гражданин города Пскова» учителю истории и обществознания Марине Ивановой. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.
Коллеги отзываются о Марине Ивановой как о добром и очень порядочном человеке, профессионале с большой буквы, который работает не жалея сил и отдает знания ученикам. Марина Борисовна - потомственный педагог, пошла по стопам своей матери. А ее отец Борис Крицков в годы Великой Отечественной войны был начальником штаба 6-ой Ленинградской партизанской бригады. Участвовал в освобождении городов Псковской области.
После окончания в 1973 году Псковского государственного института имени С. М. Кирова по специальности история, обществознание и английский язык Марина Иванова работала в городских школах №№ 4, 9, 18 сначала пионервожатой, а затем воспитателем группы продленного дня.
С февраля 1980 года трудится в лицее основ экономики и предпринимательства №10 учителем истории и обществознания.
Напомним, по инициативе главы города Елены Полонской в целях повышения значимости и максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» горожане, трудовые и общественные коллективы приглашаются к участию в процесс выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города Пскова».
Свои предложения можно присылать до 25 мая на адрес электронной почты pressa@pskovgorod.ru. После этого в группе в соцсети «ВКонтакте» «Псковской Ленты Новостей» состоится голосование за кандидатов. Имена претендентов, набравших максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.
Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания осуществляется по инициативе:
- трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности;
- общественных, профсоюзных политических, религиозных организаций;
- граждан города;
- администрации города.