Общество

Определен победитель голосования за кандидатов на звание почетного гражданина Пскова

В группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте» завершилось голосование за кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова».

Напомним, на голосование были вынесены 6 кандидатур, заявки ранее поступили в Псковскую городскую Думу. У подписчиков была возможность проголосовать за одну из кандидатур с 26 по 31 мая включительно. В общей сложности свое мнение высказали 6 941 подписчик группы ПЛН.

Наибольшее число голосов было отдано за то, чтобы присвоить почетное звание председателю областной общественной организации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Раисе Кузиной (38,96%).

По остальным кандидатурам итоги голосования сложились следующим образом:

председатель регионального отделения организации «Союз пенсионеров России», директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова – 23,34%

учитель лицея основ экономики и предпринимательства №10 Марина Иванова – 17,49%

телеоператор ГТРК «Псков», фотограф Михаил Холод - 8,46%

врач, заведующий кабинетом ультразвуковой диагностики подразделения №2 ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Федорова - 6,4%

председатель областной общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко - 5,46%.

Имена претендентов, набравших по итогам голосования максимальное количество голосов, будут переданы в общественную комиссию по рассмотрению предложений о присвоении почетного звания.

Напомним, звание «Почетный гражданин города Пскова» является высшей формой общественного признания, поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в деятельности, направленной на благо Пскова и его жителей. При этом кандидат должен иметь 25 лет трудового стажа и медаль «За заслуги перед Псковом». В этом году по инициативе главы Пскова Елены Полонской и в целях обеспечения максимальной открытости акта присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» к процессу выдвижения кандидатур были приглашены горожане, трудовые и общественные коллективы.