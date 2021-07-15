Общество

Неправильно присваивать звание почетного гражданина Пскова бизнесменам - Олег Брячак

Неправильно присваивать звание почетного гражданина Пскова бизнесменам, заявил депутат городской Думы Олег Брячак («Справедливая Россия») на сессии 15 июля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Союз пенсионеров России ходатайствует о присвоении такого звания директору швейной фабрики «Славянка» Елене Косенковой, областной Совет ветеранов - председателю региональной организации «Несовершеннолетние узники фашистских лагерей» Раисе Кузиной.



«Не много ли мы грамот, медалей раздаем? Мы этих людей даже не видим. Это что за конвейер мы такой устроили», - спросил депутат Олег Брячак. Глава города Елена Полонская ответила, что такие решения принимаются раз в год, и сумма выплат уменьшилась вдвое по сравнению с прошлыми годами.



Можно награждать художников или людей, которые занимаются с детьми, продолжил Олег Брячак. Почему награждается руководитель коммерческой организации, ему непонятно. Давать награду человеку, который просто занимается бизнесом, по его мнению, неправильно. «Давайте нас всех наградим в следующий раз», - предложил депутат. Ему ответили, что Елена Косенкова выдвинута за заслуги в общественной деятельности.



Решение будет принято в ходе тайного голосования.