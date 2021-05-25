Общество

Телеоператор Михаил Холод выдвинут на звание «Почетный гражданин города Пскова»

Трудовой коллектив филиала ВГТРК ГТРК «Псков» просит городскую Думу рассмотреть возможность присвоения звания почетного гражданина города Пскова бывшему телеоператору компании, известному фотографу, который запечатлел все послевоенное развитие города - Михаилу Холоду. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Благодаря стараниям Михаила Афанасьевича в ГТРК "Псков" создана фотолетопись телерадиокомпании, причем, большой интерес представляют фотоработы из цикла "Они были первыми". Доброжелательность, корректность, интеллигентность позволили ему добиться глубокого уважения сотрудников ГТРК "Псков"», - отметила директор телерадиокомпании Наталья Юрченко.

Михаил Афанасьевич Холод работал телеоператором на Псковском областном телевидении с 1961 по 2017 год. Он был одним из первых, кто осваивал эту профессию на тогда еще совсем молодом региональном телевидении, активно участвовал в его становлении. Его способности удачно выстраивать композицию кадра, желание делать изображение интересным с точки зрения творческого подхода позволили выделить его работу. Профессионализм оператора проявился в съемках телевизионных спектаклей, концертов с участием звезд мирового значения и других.

В 1980-м году Михаил Холод в составе группы советских телеоператоров был командирован в Москву для работы на съемках XXII Олимпийских игр и по итогам был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования».

Долгое время Михаил Холод возглавлял в телерадиокомпании «Псков» отделение Союза журналистов СССР и РФ, награжден многочисленными благодарностями за добросовестный труд, почетными грамотами, значком «Отличник телевидения и радио», медалью «За заслуги перед Псковом», также ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры».