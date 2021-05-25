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Общество

Юрий Сорокин: Государство должно поощрять частные инициативы

25.05.2021 16:21|ПсковКомментариев: 0

Государство должно поощрять частные инициативы. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

«Государство должно поощрять частные инициативы, когда люди хотят кому-то помочь», - отметил он. При этом частные инициативы не могут заменить государственную деятельность по благоустройству общественных территорий, продолжил Юрий Сорокин. «То, что я делал - это хорошо, но этого мало. Потому что частные инициативы не могут в полной мере решить проблемы граждан», - сказал парламентарий.

«Федеральные деньги должны приходить в тех размерах, которые требуются для того, чтобы сделать благоустройство как можно быстрее, как можно лучше», - подчеркнул Юрий Сорокин.

Вице-спикер регионального парламента добавил, что в его 4-м избирательном округе появилось много «прекрасных общественных территорий»: Аллея ветеранов, общественное пространство от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. Сейчас строятся спортивные объекты по линии «Единой России» и Газпрома.

Теги: #благоустройство #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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