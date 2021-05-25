Общество

Эксперт Минстроя дала оценку работам по благоустройству Пскова

Заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая дала оценку работам по благоустройству Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Подход в плане благоустройства довольно неплохой, - отметила она. - Выше среднего на уровне страны. По дворам - радует, что не делаете большие дорогостоящие проекты, а уделяете внимание тому, что жителям больше нужно приватное пространство, чем место для развлечения. И это ценно».

«Специально прошлась пешком, чтобы сложить полное впечатление о качестве и подходах, которые применяются у вас в благоустройстве, - продолжила Юлия Талалайкина. - Бросилось в глаза то, что в принципе неплохо отработали с визуальным мусором. Но работать еще есть над чем. Это задачка №1, с которой нужно продолжать работать». При этом пояснила, что «лоска, которого хочется, нет».

Также заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя обратила внимание на то, что необходимо поработать с фасадами домов.

«Впечатление неплохое. Очень приятно удивлена. Двигайтесь, вы на правильном пути», - подытожила Юлия Талалайкина.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.