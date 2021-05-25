Общество

Алексей Севастьянов предложил разработать проекты для благоустройства типовых дворов

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов предложил разработать проекты для благоустройства типовых дворов. Об этом он рассказал во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

«Большая часть строений 60-70-х годов, дворы абсолютно однотипные. Они делались по одному проекту. Допустим, на улицах Яна Райниса, Леона Поземского - они все под копирку. Когда встречаешься с жителям, тяжело посоветовать им, где в сегодняшних реалиях делать паковочную зону, где делать зеленую зону, где делать зону для детей. Нельзя разработать несколько проектов для решения этого вопроса?» - поинтересовался он.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что власти пытались это сделать, но столкнулись с проблемой. «Физически дворы одни и те же, но в них живут разные люди с разными пожеланиями. И эти дворы по-разному состоят на кадастровом учете», - ответил он.

Свою оценку дала заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина. «Это можно сделать на уровне субъекта, сделать рекомендации муниципальным образованиям. На уровне субъекта можно определить конкретный норматив парковок и спускать на уровень муниципалитетов с уровня субъекта. Минимальный перечень работ может установить субъект», - прокомментировала она.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.