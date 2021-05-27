Общество

Кабинет врача общей практики откроют в Любятово

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова озвучила вопрос отсутствия кабинета врача общей практики в микрорайоне Любятово. Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она рассказала, что такой кабинет функционировал до недавнего времени на улице Николая Васильева, но прекратил свое существование. Наталья Тудакова обратила внимание, что местным жителям проблематично добираться на автобусе до ближайшей поликлиники из-за ее удаленности. Она попросила организовать процедурный кабинет в Любятово, чтобы местные пожилые граждане могли получать необходимую помощь.

«Если получится, оперативно сделаем в этом году», - ответил губернатор и добавил, что такой кабинет могут сделать и в следующем году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.