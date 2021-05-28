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Общество

Более 3,5 тысяч обращений граждан поступило в администрацию Пскова за год

28.05.2021 10:57|ПсковКомментариев: 0

Более 3,5 тысяч обращений граждан зарегистрировали в администрации Пскова в прошлом году. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тематическая структура основных обращений граждан в 2020 году следующая:

  • вопросы городского благоустройства – 34%;
  • вопросы строительства – 15,5%;
  • вопросы коммунального хозяйства - 14,3%;
  • вопросы торговли – 9,9%;
  • земельные вопросы – 6,9%;
  • вопросы предоставления жилья – 4,6%;
  • вопросы воспитания и обучения – 2%.

«Контрольным управлением администрации города Пскова в 2020 году осуществлялись контрольные мероприятия в сфере закупок, финансово-хозяйственной деятельности, благоустройства территории, торговли и рекламы», - добавил Александр Братчиков.

Теги: #администрация Пскова #обращения граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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