Общество

Более 3,5 тысяч обращений граждан поступило в администрацию Пскова за год

Более 3,5 тысяч обращений граждан зарегистрировали в администрации Пскова в прошлом году. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тематическая структура основных обращений граждан в 2020 году следующая:

вопросы городского благоустройства – 34%;

вопросы строительства – 15,5%;

вопросы коммунального хозяйства - 14,3%;

вопросы торговли – 9,9%;

земельные вопросы – 6,9%;

вопросы предоставления жилья – 4,6%;

вопросы воспитания и обучения – 2%.

«Контрольным управлением администрации города Пскова в 2020 году осуществлялись контрольные мероприятия в сфере закупок, финансово-хозяйственной деятельности, благоустройства территории, торговли и рекламы», - добавил Александр Братчиков.