Более 3,5 тысяч обращений граждан поступило в администрацию Пскова за год

Более 3,5 тысяч обращений граждан зарегистрировали в администрации Пскова в прошлом году. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Тематическая структура основных обращений граждан в 2020 году следующая:
«Контрольным управлением администрации города Пскова в 2020 году осуществлялись контрольные мероприятия в сфере закупок, финансово-хозяйственной деятельности, благоустройства территории, торговли и рекламы», - добавил Александр Братчиков.