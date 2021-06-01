Общество

Воспитанники Детского фонда сыграли в футбол с роботами

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело традиционный благотворительный праздник для воспитанников детских интернатных учреждений области. В этом году организаторы подготовили спортивно-развлекательную программу для ребят, прибывших из разных районов, сообщили Псковской Ленте Новостей в детском фонде.

Участников мероприятия пришел поздравить председатель областного отделения детского фонда Юрий Сорокин. «Маленькие гости поучаствовали в спортивном празднике, который прошел в виде игры по станциям. Дети проходили эстафеты, отгадывали ребусы и викторины, управляли роботами, играя в футбол, и играли в матчи по football3. Футбольная тематика праздника была выбрана неспроста. Благодаря поддержке FIFA Foundation Community Programme воспитанники школ-интернатов активно занимаются обычным футболом и его социальной разновидностью football3», - рассказали в детском фонде.

Проводить спортивное мероприятие помогали волонтеры детского фонда – студенты ПсковГУ, Псковского областного колледжа искусств, Псковского филиала академии ФСИН России, Псковского политехнического колледжа.

Отдельную благодарность представители детского фонда выражают Владимиру Колпакову из досугового научно-технического центра «Юный техник» за проведение станции «Робофутбол». По словам организаторов, дети с огромным удовольствием управляли роботами с помощью планшетов, забивая голы друг другу.

Затем ребята посмотрели мультфильм «Спирит. Непокорный» в кинотеатре на большом экране. Завершился праздник обедом и вручением подарков.

От лица всех гостей праздника Детский фонд благодарит всех благотворителей, присоединившихся к акции «День защиты детей», всех помощников, которые подарили ребятам один из самых радостных дней в году, отметили в организации.