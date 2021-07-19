Общество

Псковская инфекционка поблагодарила «Горводоканал» за содействие

Псковская областная инфекционная больница поблагодарила муниципальное предприятие «Горводоканал» за содействие в период отсутствия водоснабжения в Пскове.

«Хочется выразить огромную благодарность предприятию "Горводоканал" за оказанное содействие, благодаря которому на период отсутствия водоснабжения Псковская областная инфекционная больница не испытывала трудностей в водном обеспечении, а значит продолжала работать в привычном режиме», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте медучреждения.

В больнице рассказали, что муниципальное предприятие «Горводоканал» организовало подвоз воды в учреждения здравоохранения. Псковской областной инфекционной больнице были выделены две машины с общим объемом воды около 20 кубометров. «Данная вода была залита в бойлеры, откуда шла по системе водопровода больницы в течение суток», - отметили в учреждении.

Для обеспечения пациентов и медицинского персонала в приемный покой учреждения дополнительно заказали 100 литров питьевой воды. Также, в каждом отделении был создан запас воды для технических нужд.

«На сегодняшний день из-за непростой эпидемиологической ситуации вопросы стабильности и надежности имеют большую значимость, особенно в стенах медицинского учреждения», - подчеркнули в больнице.