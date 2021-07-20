ЖКХ

В Пскове проанализируют причины задержки подачи воды и допущенные ошибки

Итоги масштабного ремонта системы водоснабжения в Пскове на прошедших выходных обсудили на рабочей встрече губернатор области Михаил Ведерников и глава администрации города Александр Братчиков.

«Безусловно, сотрудники "Горводоканала" провели значительную и необходимую работу. 150 человек и 40 спецмашин больше суток заменяли ржавые, устаревшие элементы системы, устраняли аварийные ситуации и утечки, отрабатывали частные заявки. Это серьезный труд, который существенно повысил стабильность водоснабжения в городе. Вместе с тем есть большие вопросы к планированию работ и информированию населения. Состояние системы и связанные с этим риски не нашли отражения в заявленных сроках. Кроме того, данные о новых авариях и задержках давались с существенным запозданием, что не давало жителям города времени для нормальной подготовки к отсутствию воды», - написал в своем инстаграм-аккаунте глава региона.

Он подчеркнул, что подход к таким сложным и масштабным задачам нужно в корне пересматривать – этого требуют тысячи обращений и жалоб псковичей.

В администрациях региона и города, по словам Михаила Ведерникова, уже ведутся служебные проверки – их результаты будут известны к пятнице. «Договорились, что в конце недели проведем большое рабочее совещание со всеми ответственными лицами для анализа выявленных ошибок и определения мер для их исключения в будущем», - добавил он по итогам рабочей встречи.