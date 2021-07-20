ЖКХ

Спецоперация «Сухой Псков»

Настоящее потрясение пережил Псков в минувшие выходные: полное отключение холодной и горячей воды. Обещанные сутки затянулись куда дольше. Пока горожане ждали воды, происходившее на водоканале больше напоминало спецоперацию. Юлия Магера досконально восстановила хронику происходившего.

2017 год.

Администрация Пскова получает от водоканала первое письмо с просьбой согласовать отключение всего города от воды на сутки. Аудит оборудования показывает, что система водоснабжения находится в предаварийном состоянии. На станции первого подъема, направляющей воду из реки Великой в городскую сеть, фактически сгнил главный узел. Выглядит он, как перекресток из массивных труб. Одна из труб отдает воду в три другие, ведущие в разные районы города. Запорная арматура в крестовине не работает. Задвижки не опускаются. Любая аварийная ситуация грозит перерасти в катастрофу. Случись что, заменить конструкцию оперативно будет невозможно. Нельзя пойти в магазин сантехнического оборудования и купить новый узел. Агрегат выполняется под заказ, замена производится только с остановкой водоснабжения.

Предприятие получает отказ, так как работы требуют финансирования (в 2021 году они обошлись в 15 млн рублей). В дальнейшем такие просьбы отклоняются ежегодно. Резервы в городском бюджете отсутствуют, а водоканал находится в финансовой кабале у Европейского банка реконструкции и развития. Там были получены кредитные деньги на строительство первой очереди подземного водозабора. Обвал рубля в 2014 году привел к увеличению долга в два раза.

2018 год.

29 декабря.

Президент России Владимир Путин выделяет Псковской области из резервного фонда почти миллиард рублей. Часть денег направляют на муниципальное предприятие «Горводоканал» для погашения кредита за строительство подземного водозабора. С этого момента предприятие получает возможность копить финансовый резерв для замены запорной арматуры.

2021 год.

Март.

Городские власти выдают водоканалу разрешение на полное отключение воды. На предприятии создается оперштаб под руководством директора Константина Болотина, куда входят представители МЧС, Роспотребнадзора, областного комитета по здравоохранению, администрации города. Оперштаб собирается еженедельно, выстраивая график работы в день «Икс». Ведется обсуждение возможных аварийных и нестандартных ситуаций. Как раз такая возникнет в разгар работ.

Днем отключения выбирают 17 июля. Все должно произойти летом, когда не работает отопление. Выбрана суббота, чтобы максимальное число людей покинуло город. Конкретная дата зависит от графика поставок оборудования и материалов.

С поставками выходят заминки. Исполнители присылают китайские изделия под видом российских и европейских. А илососная машина за шесть миллионов рублей, покупку которой согласовала гордума, так и не поступила на предприятие. Ведется работа по включению ее поставщика в реестр недобросовестных подрядчиков. Машину предприятию покупать все равно придется, но пока ждали выполнения контракта, она подорожала до девяти миллионов рублей.

9 - 15 июля.

Подготовительные работы ведутся на 29 объектах по всему городу, на водопроводе и канализации. Остановку подачи воды планируют использовать по максимуму не только на главном узле. Сняты плиты перекрытий с водоразборных камер. Спилены старые болты и установлены новые, чтобы в момент работ быстро их открутить. Расчищены подъездные пути.

16 июля.

14:00. Финальное совещание с подрядчиками. У «Автодора» наняты четыре водовоза (плюсом к своим пяти) для поставок в медучреждения, гостиницы, на железную дорогу и в жилые микрорайоны. Для работ по замене оборудования привлечена компания «Содружество», специализирующаяся на инженерных работах. Перед участниками спецоперации ставится задача на следующий день завершить работы не позднее восьми вечера.

Подача воды должна быть остановлена ровно в полночь. До этого момента жителям города предстоит наполнить «личные резервуары», как правило - ванны, ведра и тазики.

16:00. Напротив «Ленты» на улице Труда молния бьет в насосную станцию. Из строя выходит частотный преобразователь и автоматика управления. Постепенно на нет сходит напор воды на верхних этажах близлежащих домов. Соцсети начинают наполняться жалобами на невозможность сделать запас воды.

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22:00. Проблемы с водой появляются у части жителей улицы Венской. Пострадавшие жалуются в локальном сообществе: «Почему отключили воду в десять вечера? Все дети гуляют, как их мыть после улицы?»; «Третий этаж отключили в десять, ни капли нет».

Заместитель директора «Горводоканала» по производству Олег Панкевич объясняет исчезновение воды раньше срока увеличившимся водоразбором. Незадолго до отключения горожане выкачивают в час 3000-4000 кубов. В обычные дни за час псковичи забирают из реки 1200 кубов, еще 400 - из подземного водозабора. То есть потребность увеличивается в два раза. Напора хватает не всем, и в нескольких новостройках общедомовые насосы автоматически выключаются. На водоканале принимают решение продлить на один час подачу воды в систему.

Под Псковом пролегает 370 км водопровода и 340 км канализации.

17 июля.

1:00. На дежурство заступает бригада, перекрывающая задвижки, ведущие от резервуаров в город. Открыты аварийные выпуски, гидранты, начинается сброс из водопровода в канализацию и обратно в реку. Опустошить предстоит 370 км сетей и несколько резервуаров с запасами воды.

6:00. На смену заступают 155 человек, задействованных в спецоперации. Вода все еще не вытекла до конца. Рабочие разъезжаются по объектам и ждут отмашки из «центра». На водоканале хлорируют и заполняют водовозы. Черпают из подземных резервуаров, оставленных полными. Оттуда же воду будут набирать пожарные, если в городе что-то случится.

Рабочие подрядной организации начинают демонтировать крестовой узел.

8:30. Вода из городской сети все еще вытекает обратно. К медучреждениям пошли первые машины с водой.

10:30. Трубы осушены. Бригады по всему городу получают команду приступить к работе. В WhatsApp создан чат, каждая бригада раз в полчаса высылает туда информацию и снимки. Работы ведутся, в том числе, на дюкерной камере большого водопровода, проходящего под рекой Великой и соединяющего водопровод в разных районах города. Благодаря уменьшению бытовых стоков становится возможным зайти на очистные в Монькино, где намыли резервуары и заменили часть труб. Работы проходят на районной канализационной станции в Крестках и в коллекторах под центральными улицами. Их очищают напором воды из специальной каналопромывочной машины.

Крестовина на водоканале окончательно срезана. Ее поднимают с помощью крана. Сорок лет с ее помощью четыре водовода держали друг друга в одном положении. Именно под это положение заказан новый агрегат. Однако стоило убрать крестовину, и водоводы смещаются. Новую - идеально ровную - центральную часть установить оказывается невозможно, габариты уже не подходят. Рабочие начинают резать и варить, резать и варить.

20:00. Работы на всех объектах по городу завершены. Было задействовано 40 единиц спецтехники, одних только подъемных кранов - шесть штук. Остается только крестовина. Становится понятно, что за отведенные сутки завершить начатое не получится. Принято решении о продлении срока работ.

«Предвидеть такую ситуацию нельзя, - констатирует Олег Панкевич. - Рабочие молодцы, быстро действовали, но этот блок работ не планировался. Ситуация осложнялась ограниченным пространством внутри камеры. Одновременно работать могли один-два сварщика, не больше: стесненность пространства, жара, вспышки от электрогазосварки, выделение едкого газа».

18 июля.

2:35. Крестовина смонтирована. Открыты задвижки. Вода начинает поступать в городскую сеть. Практически сразу же недалеко от места проведения работ на территории предприятия в промоину оседает асфальт. Водопровод сыграл - так это называется на профессиональном жаргоне. Подачу воды прекращают. Раскапывают аварийный участок, устраняют неполадку. На это уходит оставшаяся часть ночи.

«Пуск воды - для системы большой стресс. Сразу всплывают слабые места, - говорит Константин Болотин. - Вся техника находилась рядом, но все равно на устранение утечки потребовалось четыре часа».

7:40. Во второй раз происходит пуск. С этого момента задвижки больше не опускаются. Водопровод начинает заполняться. К этому моменту бригады рабочих, руководители подразделений, директор предприятия уже двадцать шестой час находятся на рабочем месте.

10:00. Давление в системе понемногу увеличивается. Специалисты подключают подземный водозабор в Солоново. Зачем его вообще отключали, если работы проводились на противоположном конце города на поверхностном водозаборе? Несмотря на то, что ближайшие дома получают воду, преимущественно, из подземного источника, весь городской водопровод - единая система. Невозможно отключить его только в одном месте. Да и мощностей на весь город все равно не хватило бы, каждый получил бы свои три капли, не более. Однако вторую очередь подземного водозабора планируют ввести уже до конца нынешнего года, что даст возможность в подобных ситуациях не оставлять город без воды. Июльские работы на водоканале нужны были еще и для этого - в урочный час повернуть задвижку и оставить речную воду только в качестве резерва.

11:20. Первые горожане получают воду. Сначала в Лепешах, в Крестах, потом на улице Юбилейной, в центре. Жаждущий город начинает жадно пить. Воды на всех не хватает, в последнюю очередь она приходит на дальнее Запсковье и дальнее Завеличье - ближайшие к водоканалу микрорайоны забирают ее раньше, чем она успевает утечь дальше. В час горожане выкачивают 2300 кубов из поверхностного водозабора, 790 - из подземного (в нормальное время, напомним, показатель составляет 1200 и 400 кубов). Из-за большого водоразбора уровень напора остается низким. Помочь прокачке воды могут насосные станции, но они не включаются. Для срабатывания автоматике нужно давление с показателем 1, а оно едва доходит до 0,8. Дежурные бригады объезжают все 42 насосные станции, запускают оборудование вручную.

Тут и там по городу управляющие компании и жители фиксируют прорывы воды. За сутки их происходит более десятка. Трубы рвутся, в том числе, из-за воздушных пробок в сочетании с гидроударом.

В город снова идут машины с водой. На этот раз только собственная техника водоканала, так как договор с «Автодором» предусматривал один день сотрудничества. Воду везут в городскую и областную больницу, на железную дорогу. Для населения водовозы ставят на проспектах Рижском, Октябрьском и Энтузиастов.

15:00. При повышении давления для скорейшего заполнения системы на водоканале выходит из строя один из насосов.

Соцсети, в том числе аккаунты водоканала, заполняются комментариями с полным спектром эмоций. «Вы - герои, спасибо за тяжелый труд», «Огромная благодарность тем, кто трудился в такую жару» - «Чинить нужно нормально! Что вы сорок лет делали?», «Всех зарплаты лишить», «Видимо, у нас только кнопка "выкл." работает, а "вкл." заржавела за ненадобностью», «Все сроки - сознательная ложь с самого начала», «Полная халатность. Оставить город без воды, это мощно. Да ещё в такую жару», «Только удивляюсь - как городские манагеры спали спокойно в эти две ночи... А-а-а-а-а... Или они не в городе нынче, не на месте ЧП городского масштаба? Предполагаю, выходные для них - святое спокойное время, и они набираются сил для работы на благо жителей города».

Директор водоканала находится на прямой связи с губернатором Михаилом Ведерниковым и главой администрации города Александром Братчиковым, регулярно докладывает обстановку. Глава региона пересылает ему все вопросы, которыми его заваливают псковичи. Ответить предстоит на каждый. На самом водоканале не умолкает «горячая линия». В какой-то момент в помощь диспетчерам на телефоны садится руководство, включая директора. Также Константин Болотин записывает видео с извинениями за длительное ожидание воды.

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20:00. Насос на водоканале приведен в порядок и помогает прогонять воду по трубам.

22:00. Водоканал входит в обычный режим работы. Со стороны снабжающей организации все работы завершены. Система заполнена водой, напор стабильный. Смена длиной в двое суток подошла к концу. Однако псковичи продолжают жаловаться на отсутствие воды.

23:14. На ПЛН выходит список из 50 домов, остающихся без воды. В перечне одни новостройки, где управляющие компании в выходной день не запустили насосы, или произошли локальные неполадки. В городе (и на примыкающих к нему районных улицах) зафиксировано 26 общедомовых аварий. Все это уже сфера ответственности управляек.

Горожане, получившие воду, делятся фотографиями в стиле «50 оттенков рыжего», называя жидкость не то крепким говяжьим бульоном, не то пшеничным нефильтрованным. Последнее отключение города от воды состоялось в августе 2011 года. Осадок оседал внутри труб десять лет. После пуска вода, словно ершиком, соскребла ржавчину со стен и принесла в краны.

19 июля.

10:00. На совещании у Александра Братчикова выясняется, что еще 26 домов остаются без воды - то есть идут третьи сутки. Трубы продолжают рваться, к «Гулливеру» приходится снова отправлять водовоз. До конца дня горожане получают воду.

Константин Болотин заверяет, что проведенные работы позволят не отключать систему еще лет пятнадцать. Псков в 30-градусную жару пережил потрясение засухой. Эти выходные город, ненадолго выведенный из «коммунального рая», будет помнить все предстоящие полтора десятилетия.

Юлия Магера