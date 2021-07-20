ЖКХ

Константин Болотин подвел итоги отключения водоснабжения в Пскове. ВИДЕО

Руководитель «Горводоканала» Константин Болотин в видеообращении, опубликованном в Instagram-аккаунте муниципального предприятия, подвел итоги отключения водоснабжения в Пскове.

«Уважаемые жители! Закончились планово-предупредительные и аварийные работы, связанные с отключением водоснабжения 17 июля. У всех возникло множество вопросов, на которые мы продолжаем давать ответы, продолжаем анализировать произошедшее во избежание подобных проблем в будущем. Осознавали ли мы, насколько это серьезное и ответственное мероприятие, и что может повлечь за собой любая непредвиденная в ходе выполнения работ? Да, мы понимали всю серьезность запланированного на этот день и степень ответственности перед горожанами. Могли ли мы отсрочить подобные работы на постпандемийное время, переждать жаркий период? Теоретически, да. Но тем самым мы бы с каждым днем увеличивали риск техногенной катастрофы, крупномасштабной аварии, когда в любой момент город мог бы остаться без холодного и горячего водоснабжения на неопределенный период и в более суровых погодных условиях», - прокомментировал он.

Константин Болотин подчеркнул, что предприятие приняло взвешенное решение, долго готовилось и провело весь комплекс работ, в том числе незапланированных, в крайне сжатые сроки.

Он обратил внимание на то, что все работы специалистов предприятия и подрядчиков были своевременными и высоко профессиональными.

«Без суеты, точно выверенными действиями выполняли сложную, трудоемкую, а главное качественную работу по замене оборудования. Несмотря на усталость, в течение 30 часов слесари и сварщики сменяли друг друга, чтобы закончить начатую работу. И я горжусь, что наше предприятие и наш город обладают такими специалистами. Я благодарю их за профессионализм и труд», - сказал руководитель «Горводоканала».

«И еще раз приношу наши изменения за доставленные неудобства и длительное ожидание у наших горожан. Выражаю огромную признательность тем, кто поддержал наше предприятие в эти дни. А их было немало. Спасибо вам огромное. Мы будем продолжать работать на благо нашего города», - резюмировал Константин Болотин.