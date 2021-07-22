Общество

День Военно-морского флота России отмечается 25 июля

Военно-морской флот России отмечает 25 июля 325-ю годовщину со дня основания. Сегодня в Пскове в связи с этой датой на набережной Флотской Славы запланировано торжественное мероприятие и возложение цветов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

День ВМФ РФ празднуется в последнее воскресенье июля на основании соответствующего указа президента России от 31 мая 2006 года №549, пишет calend.ru.

В советской России этот праздник был установлен постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому он должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Как памятный день в Вооруженных силах уже Российской Федерации он был установлен вышеуказанным указом главы государства также на последнее воскресенье июля.

День ВМФ отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.

Первый русский боевой корабль — фрегат «Орёл» — был создан при царе Алексее Михайловиче. Его строительство вели голландские корабелы по своему проекту, а название первый русский военный парусник получил в честь государственного герба.

В октябре 1696 года решение Боярской думы законодательно определило создание Российского флота и положило начало его строительству. «Морским судам быть!» — таковой была воля не только молодого русского царя Петра I, но и его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не может сделать нового шага в своем развитии.

На верфях, расположенных в разных регионах страны, строились корабли Российского флота самых разных классов. К весне 1700 года на воду было спущено 40 парусных и 113 гребных судов. Азовский флот постоянно пополнялся. Успешно решив южную проблему, Петр I поставил перед собой задачу добиться выхода на побережье Балтийского моря. Началась длительная Северная война со шведами (1700-1721).

Отвагу и героизм проявляли русские моряки во всех событиях русского военного оружия. В мировой истории запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте, Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой и Второй мировых войн.