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Общество

Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19

02.08.2021 07:27|ПсковКомментариев: 0

Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По состоянию на 1 августа прививку двумя компонентами вакцины сделали 99 430 человек (за сутки 545), первым компонентом – 141 032 (за сутки 442). В регионе использовано 87,7% поступившей вакцины.

«Вакцинация от коронавируса одного члена семьи в три раза снижает риск заражения для остальных родственников. Такие расчеты сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков», - рассказал глава региона.

Теги: #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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