Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
По состоянию на 1 августа прививку двумя компонентами вакцины сделали 99 430 человек (за сутки 545), первым компонентом – 141 032 (за сутки 442). В регионе использовано 87,7% поступившей вакцины.
«Вакцинация от коронавируса одного члена семьи в три раза снижает риск заражения для остальных родственников. Такие расчеты сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков», - рассказал глава региона.