Общество

115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 1 августа. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 43 989 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Всю неделю суточный показатель заболеваемости оставался ниже 120 новых случаев в сутки, а загруженность ковидного коечного фонда – почти на уровне 70%», - отметил глава региона.

Избавились от инфекции 26 пациентов (всего 36 225). Скончались 568 человек. Специалисты провели 757 исследования на коронавирус (всего 461 157).