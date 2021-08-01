Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Привлекательный регион с экономическим иммунитетом
Модно и практично
РЕСТОРАННЫЙ ФИЗИК
«нас бьют, мы летаем!» поддержим олимпийцев
в отпуск при параде
БОПЭТ цифры и факты
новая инсталляция псков - любовь
дело превыше всего
Kids Mall комплекс для всей семьи
волонтеры победы чтобы помнили
Миллион для доктора
НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
Сколько стоит Прыжок с моста
Зеленый сигнал Не значит безопасно
 
 
 
ещё Общество 01.08.2021 12:007 116 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 02.08.2021 07:000 115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 01.08.2021 22:000 60 саженцев ели высадили в невельском детском лагере «Звездный» 01.08.2021 21:000 Власти Великих Лук поздравили железнодорожников с профессиональным праздником 01.08.2021 20:004 Более 30 камер видеонаблюдения установят на музейных объектах в Изборске 01.08.2021 19:300 Лифт с увеличенной грузоподъемностью установят в детской областной больнице в Пскове
 
 
 
Самое популярное 26.07.2021 13:310 Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область 28.07.2021 15:3648 В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса 28.07.2021 17:449 Представитель «Пятерочки» объяснил причину пустующих полок магазинов в Великих Луках 29.07.2021 10:408 Полиция проводит проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку в Пскове 30.07.2021 14:2725 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

02.08.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 1 августа. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 43 989 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Всю неделю суточный показатель заболеваемости оставался ниже 120 новых случаев в сутки, а загруженность ковидного коечного фонда – почти на уровне 70%», - отметил глава региона.

Избавились от инфекции 26 пациентов (всего 36 225). Скончались 568 человек. Специалисты провели 757 исследования на коронавирус (всего 461 157).

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?
В опросе приняло участие 893 человека
02.08.2021, 07:000 115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 01.08.2021, 22:314 В России разрешили добычу краснокнижных животных в исключительных случаях 01.08.2021, 22:000 60 саженцев ели высадили в невельском детском лагере «Звездный» 01.08.2021, 21:300 В Псковской области определили победителей онлайн-соревнований по воркауту
01.08.2021, 21:000 Власти Великих Лук поздравили железнодорожников с профессиональным праздником 01.08.2021, 20:301 Испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» планируют начать в сентябре 01.08.2021, 20:004 Более 30 камер видеонаблюдения установят на музейных объектах в Изборске 01.08.2021, 19:300 Лифт с увеличенной грузоподъемностью установят в детской областной больнице в Пскове
01.08.2021, 19:0010 Эксперт: Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года 01.08.2021, 18:455 Иеромонаха Илариона (Карандеева) назначили и.о. наместника Псково-Печерского монастыря 01.08.2021, 18:330 Соревнования по спортивному ориентированию в Пскове станут причиной перекрытия улиц 20-22 августа 01.08.2021, 18:000 Более 20 человек ежедневно посещают Центр туризма и творческих индустрий Пскова
01.08.2021, 17:276 Ревакцинацию от COVID-19 необходимо пройти через 6 месяцев после второй прививки - облздрав 01.08.2021, 17:002 Аэропорт Анапы переполнился туристами 01.08.2021, 16:300 От Александрийского столпа к пушкинскому коду в дни коронавируса: поступили первые заявки на участие в Михайловских чтениях 01.08.2021, 16:000 Останки 10 человек подняли поисковики в Великолукском районе
01.08.2021, 15:294 Псковичам рекомендовали писать Борису Елкину в Instagram по вопросам работы городской администрации 01.08.2021, 15:002 Два участка улицы Кузбасской Дивизии в Пскове закроют для движения транспорта с 2 августа 01.08.2021, 14:323 В Пскове обеспокоены судьбой древнего собора из-за строительства временного моста через Великую 01.08.2021, 14:000 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 2 августа
01.08.2021, 13:300 Правительство утвердило правила предоставления субсидий производителям радиоэлектроники 01.08.2021, 13:041 Шестилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове 01.08.2021, 12:350 Движение по трем мостам ограничат в Псковском и Гдовском районах 2-5 августа 01.08.2021, 12:282 Наталья Федорова: Псковский район активно развивается и поступательно движется вперед
01.08.2021, 12:007 116 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 01.08.2021, 11:282 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 568 01.08.2021, 11:020 Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский 01.08.2021, 10:3517 Псковская область получит 200 млн рублей на создание устойчивой мобильной связи в деревнях
01.08.2021, 10:259 Вакцинация способствует снижению вероятности мутации коронавируса – облздрав 01.08.2021, 10:002 Почти 7,2 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов 01.08.2021, 09:361 Аркадий Мурылев поздравил великолучанина с призовым местом на первенстве мира по ММА 01.08.2021, 09:000 Центробанк ужесточил регулирование выдачи ипотеки
31.07.2021, 22:218 Ученые сообщили о необратимой катастрофе на Земле 31.07.2021, 21:500 Псковский спортсмен стал серебряным призером первенства мира по ММА в Болгарии 31.07.2021, 21:250 «СитиИнвестГрупп» следит за чистотой туристических маршрутов Пскова 31.07.2021, 20:449 Причину нерегулярных поставок вакцины от коронавируса назвал Михаил Ведерников
31.07.2021, 20:230 Международная молодежная вахта памяти стартовала в Усвятском районе 31.07.2021, 20:020 В Москве умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов 31.07.2021, 19:160 Псковская «Стрела» стала серебряным призером финального этапа «Кожаного мяча» 31.07.2021, 18:551 Три медали завоевали россияне в очередной день Игр-2020 в Токио
31.07.2021, 18:130 Какие последствия ждут водителей, скрывшихся с места ДТП, рассказали в ГИБДД 31.07.2021, 17:300 «Лада Калина» врезалась в дерево в Острове 31.07.2021, 17:067 Набиуллина сообщила о долгосрочной инфляции в России 31.07.2021, 16:430 Интерактив: Вонючая вода течет по улице Новоселов
31.07.2021, 16:157 Где вы, работники культуры? 31.07.2021, 15:561 Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в операции «Условник» 31.07.2021, 15:260 Калькулятор страхования жизни: почему стоит заключать договор онлайн? 31.07.2021, 15:120 Грозы прогнозируют в Псковской области 1 августа
31.07.2021, 14:343 Правительство утвердило президентские выплаты школьникам со 2 августа 31.07.2021, 14:1810 Псковский губернатор поделился секретом самых вкусных пельменей 31.07.2021, 14:073 Включить ПДД в школьную программу предложил Сергей Миронов 31.07.2021, 13:510 Псковскую библиотеку для незрячих и слабовидящих планируют разместить в новом помещении
31.07.2021, 13:361 Стартовал онлайн-отбор на Всероссийские соревнования Workout Games Pskov 2021 31.07.2021, 13:210 Прокуратура уличила администрацию Пыталовского района в неоплате услуг дорожного подрячика 31.07.2021, 13:103 Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Плюсском районе 31.07.2021, 13:080 Tele2: назовите сеть по-своему
31.07.2021, 12:570 К заупокойной молитве за легендарного «михайловского домового» могут присоединиться все желающие 31.07.2021, 12:292 Михаил Иванов, Андрей Маковский и Артур Гайдук зарегистрированы кандидатами в депутаты Госдумы 31.07.2021, 12:162 Еще три человека скончались из-за COVID-19 в Псковской области 31.07.2021, 12:091 Псковичей предупреждают об ответственности за покупку сертификатов о COVID-вакцинации
31.07.2021, 11:520 Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных 31.07.2021, 11:370 Жителя Новосокольников задержали росгвардейцы за рукоприкладство 31.07.2021, 11:250 В Псковской области названы 10 многодетных семей, которые получат новые семейные автомобили 31.07.2021, 11:183 Девушка на «Тойоте» сбила двух пешеходов на улице Юбилейной в Пскове
31.07.2021, 11:070 Два сотрудника ИК-3, допустивших простой в швейном цеху, привлечены к ответственности 31.07.2021, 10:507 В Псковской области зафиксирован новый рекорд вакцинации от коронавируса 31.07.2021, 10:390 Россияне рассказали, в каких мужских и женских сферах деятельности они хотели бы поработать 31.07.2021, 10:269 Михаил Ведерников: Снижение заболевания COVID-19 в Псковской области идет медленно
31.07.2021, 10:103 В соцсетях набирает популярность смертельно опасный тренд 31.07.2021, 09:591 Водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав 31.07.2021, 09:550 Жителя Куньинского района направят на принудительное лечение за езду в невменяемом состоянии 31.07.2021, 09:391 АО «Псковэнергосбыт» напомнил потребителям о новых тарифах
30.07.2021, 23:150 В Китае заподозрили утечку опасных вирусов из американской лаборатории 30.07.2021, 22:318 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области 30.07.2021, 22:1722 Путин создал историческую комиссию с участием силовых структур 30.07.2021, 21:512 Три человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе Петербург - Псков в Плюсском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.